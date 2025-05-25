Швеция и Финляндия направили Украине в качестве военпомощи старые рыболовные сети

Yle: Швеция и Финляндия подарили Украине старые рыболовные сети для защиты от БПЛА

Tекст: Ирма Каплан

«Старые шведские и датские рыболовные сети теперь защищают украинцев от российских беспилотников. Старым сетям северных рыбаков на Украине нашли новое применение», – говорится в видео телерадиокомпании Yle.

Видео рассказывает о том, как старые рыболовные сети предотвращают взрывы падающих снарядов, а беспилотники путаются в них, не достигая целей.

Как выяснил Business Insider, в Тюбороне, рыбацкой деревне с населением около двух тысяч человек в Ютландии, оказалось 450 тонн нужных ВСУ рыбацких сетей, которые не использовались в порту. Местный садовник стал поставлять их Украине.

«Это были траловые сети из нейлоновых волокон толщиной до четырех миллиметров для вылова сотен рыб за раз из глубокого моря», – сказано в материале.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские государства рассматривают возможность закупки крупных партий вооружения у США для продолжения поддержки Киева в условиях истощения собственных запасов.

Министр финансов Украины Сергей Марченко предложил европейским странам напрямую финансировать Вооруженные силы Украины.

До этого Евросоюз решил выделить Киеву финансирование на оружие и снаряды до конца года за счет средств от замороженных российских активов.