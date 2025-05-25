При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.7 комментариев
Швеция и Финляндия направили Украине в качестве военпомощи старые рыболовные сети
Yle: Швеция и Финляндия подарили Украине старые рыболовные сети для защиты от БПЛА
Старым сетям скандинавских рыбаков на Украине нашли новое применение, сообщила телерадиокомпания Yle в ролике о том, как ВСУ развешивают сети на деревьях, маскируют орудия и защищаются ими от дронов.
«Старые шведские и датские рыболовные сети теперь защищают украинцев от российских беспилотников. Старым сетям северных рыбаков на Украине нашли новое применение», – говорится в видео телерадиокомпании Yle.
Видео рассказывает о том, как старые рыболовные сети предотвращают взрывы падающих снарядов, а беспилотники путаются в них, не достигая целей.
Как выяснил Business Insider, в Тюбороне, рыбацкой деревне с населением около двух тысяч человек в Ютландии, оказалось 450 тонн нужных ВСУ рыбацких сетей, которые не использовались в порту. Местный садовник стал поставлять их Украине.
«Это были траловые сети из нейлоновых волокон толщиной до четырех миллиметров для вылова сотен рыб за раз из глубокого моря», – сказано в материале.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские государства рассматривают возможность закупки крупных партий вооружения у США для продолжения поддержки Киева в условиях истощения собственных запасов.
Министр финансов Украины Сергей Марченко предложил европейским странам напрямую финансировать Вооруженные силы Украины.
До этого Евросоюз решил выделить Киеву финансирование на оружие и снаряды до конца года за счет средств от замороженных российских активов.