При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино. Детей, разумеется, вообще не спрашивают.2 комментария
В Донецке спасли троих человек после взрыва бытового газа
В результате взрыва бытового газа в доме Донецка пострадали четыре человека, включая ребенка, а несколько квартир получили серьезные повреждения.
Взрыв бытового газа произошел в одной из квартир пятиэтажного дома в Киевском районе Донецка, передает ТАСС. По информации ГУ МЧС по Донецкой Народной Республике, спасатели деблокировали из-под завалов двух женщин и одного мужчину, после чего передали их медикам.
Кроме того, в происшествии пострадал еще один человек – ребенок; ему оказали помощь на месте, госпитализация ему не понадобилась. На месте работают 38 сотрудников МЧС и задействовано 9 единиц техники.
Глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате взрыва повреждены пять квартир и оконные блоки в доме по улице Щорса. По данным спасателей, возгорания не последовало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тобольске при взрыве газа в доме пострадали два человека. В Москве в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме на улице Генерала Тюленева погибли два человека. В Подольске при взрыве газа в доме пострадали два человека.