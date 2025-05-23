«Крылья Советов» получили лицензию на сезон-2025/26 РПЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» получил лицензию на участие в Мир – Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2025/26, передает ТАСС. Сообщается, что оформление всех необходимых документов сопровождалось длительным процессом, однако клуб находился в постоянном диалоге с Российским футбольным союзом, что позволило получить лицензию в установленные сроки.

Председатель совета директоров клуба Дмитрий Яковлев заявил: «Учитывая текущую ситуацию, процесс был длительным, но мы находились в конструктивном диалоге с Российским футбольным союзом и смогли в требуемые сроки сформировать необходимый пакет документов. На сегодняшний день финансовое положение клуба стабильно, что позволило получить лицензию на следующий сезон. Во многом это стало возможным благодаря гарантиям со стороны региона и вовлеченности губернатора в решение существующих проблем».

Как писала газета ВЗГЛЯД, «РТ-Капитал» увеличил иск к футбольному клубу «Крылья Советов» до 933 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве из-за долгов клуба. Бывший генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев покинул Россию после своей отставки, которая произошла 17 февраля, когда его место занял Роберт Тер-Абрамян.