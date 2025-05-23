Власти Непала начали расследование восхождения британского министра на Эверест

Непал начал расследование восхождения британского министра на Эверест с допингом

Tекст: Антон Антонов

В составе группы были бывшие военные и министр по делам ветеранов Эл Карнс. Они использовали ксенон для облегчения акклиматизации и поднялись за пять дней, хотя при традиционных методах акклиматизации восхождение обычно занимает около двух месяцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

Карнс вместе с бывшими сотрудниками британских спецподразделений водрузил флаг Британии на высшей точке мира. Карнс заявил, что «невероятно горд» рекордно быстрым восхождением без предварительной акклиматизации в Гималаях.

Регми сообщил, что власти расследуют деятельность туристического агентства и альпинистов. Власти страны не были осведомлены об использовании ксенона. Он пообещал вызвать участников, включая министра, для разбирательства и последующего принятия мер в соответствии с законом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Непала приняли решение ужесточить правила для восхождения на Эверест. В октябре на Эвересте обнаружили останки британского альпиниста, пропавшего сто лет назад.