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Власти Непала начали расследование восхождения британского министра на Эверест
Непал начал расследование восхождения британского министра на Эверест с допингом
В Непале начали расследование в связи с действиями британской альпинистской группы, которая поднялась на Эверест за пять дней благодаря допингу, сообщил глава туристического ведомства Непала Нараян Прасад Регми.
В составе группы были бывшие военные и министр по делам ветеранов Эл Карнс. Они использовали ксенон для облегчения акклиматизации и поднялись за пять дней, хотя при традиционных методах акклиматизации восхождение обычно занимает около двух месяцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
Карнс вместе с бывшими сотрудниками британских спецподразделений водрузил флаг Британии на высшей точке мира. Карнс заявил, что «невероятно горд» рекордно быстрым восхождением без предварительной акклиматизации в Гималаях.
Регми сообщил, что власти расследуют деятельность туристического агентства и альпинистов. Власти страны не были осведомлены об использовании ксенона. Он пообещал вызвать участников, включая министра, для разбирательства и последующего принятия мер в соответствии с законом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Непала приняли решение ужесточить правила для восхождения на Эверест. В октябре на Эвересте обнаружили останки британского альпиниста, пропавшего сто лет назад.