Путин оценил работу Хинштейна на должности врио губернатора Курской области

Tекст: Антон Антонов

На сайте Кремля была опубликована полная версия стенограммы встречи Путина с главами муниципальных образований Курской области, депутатами и представителями общественности; встреча состоялась 20 мая.

Депутат Курской областной думы Александр Золотарев поблагодарил Путина от лица «жителей приграничья» и депутатского корпуса за назначение Хинштейна врио губернатора региона.

«Это тот человек, который за недолгое время, приняв очень сложную ситуацию, очень напряженную, уже сумел заслужить и доверие, уважение и любовь курян», – сказал Золотарев.

Путин ответил: «Могу точно сказать: я вижу, он старается. Старается. А как получается или нет – это вам судить».

Напомним, Путин также заявил, что Хинштейн отличается настойчивостью и умением добиваться результатов. В ответ на замечание Золотарева о «пробивном» характере врио губернатора Путин добавил: «Одно могу точно сказать – деньги выбивает». Хинштейн пообещал соответствовать оценке Путина.