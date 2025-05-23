Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.4 комментария
Путин оценил работу Хинштейна на должности врио губернатора Курской области
Александр Хинштейн старается на посту врио губернатора Курской области, заявил президент России Владимир Путин во время поездки в Курскую область.
На сайте Кремля была опубликована полная версия стенограммы встречи Путина с главами муниципальных образований Курской области, депутатами и представителями общественности; встреча состоялась 20 мая.
Депутат Курской областной думы Александр Золотарев поблагодарил Путина от лица «жителей приграничья» и депутатского корпуса за назначение Хинштейна врио губернатора региона.
«Это тот человек, который за недолгое время, приняв очень сложную ситуацию, очень напряженную, уже сумел заслужить и доверие, уважение и любовь курян», – сказал Золотарев.
Путин ответил: «Могу точно сказать: я вижу, он старается. Старается. А как получается или нет – это вам судить».
Напомним, Путин также заявил, что Хинштейн отличается настойчивостью и умением добиваться результатов. В ответ на замечание Золотарева о «пробивном» характере врио губернатора Путин добавил: «Одно могу точно сказать – деньги выбивает». Хинштейн пообещал соответствовать оценке Путина.