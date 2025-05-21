Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.2 комментария
Путин шуткой объяснил выбор Хинштейна на пост врио главы Курской области
Во время совещания в Курской области Владимир Путин с улыбкой отметил, что Александр Хинштейн стал врио губернатора, поскольку «хочет все побольше» для области, как и жители региона.
Президент России Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов в Курской области, которое прошло 20 мая, объяснил назначение Александра Хинштейна врио губернатора с иронией, передает ТАСС.
В ответ на реплику главы Глушковского района Павла Золотарева о том, что Сумы должны стать территорией России, чтобы обезопасить приграничные районы, Путин рассмеялся и заявил: «Поэтому Александра Евсеевича и выбрали [в качестве врио главы региона], он тоже так хочет все побольше».
Президент подчеркнул, что Хинштейн отличается настойчивостью и умением добиваться результатов. В ответ на замечание Золотарева о «пробивном» характере врио губернатора Путин добавил: «Одно могу точно сказать – деньги выбивает».
Ранее президент России Владимир Путин пригласил исполняющего обязанности губернатора Александра Хинштейна продолжить обсуждение ситуации в Курской области в автомобиле.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что получает доклады от всех силовых ведомств и лично отслеживает ситуацию в Курской области, отмечая важность мнения местных руководителей.