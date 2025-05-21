Вооруженные силы России находятся где-то там, на востоке страны, тогда как специалисты по отлову людей – прямо здесь, на улицах Киева, Днепропетровска, Львова и Житомира. И ненависть к этому врагу рискует превысить ненависть украинцев к России.4 комментария
Путин заявил, что получает всю информацию о ситуации в Курской области
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что получает доклады от всех силовых ведомств и лично отслеживает ситуацию в Курской области, отмечая важность мнения местных руководителей.
Вся информация о происходящем в Курской области поступает президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС. Глава государства сообщил об этом на встрече с руководителями муниципалитетов региона, подчеркнув, что ему докладывают правительство, военные, спецслужбы, МВД и врио губернатора Александр Хинштейн.
«Конечно, вся информация у меня есть. Правительство докладывает, военные докладывают, спецслужбы докладывают, МВД все докладывает, Александр Евсеевич Хинштейн докладывает. В принципе, для работы этого достаточно. Но мне хотелось вас увидеть, послушать, потому что все с места виднее», – заявил Путин.
Президент отметил, что в ходе встречи пометил для себя отдельные моменты, озвученные региональными руководителями, и выразил благодарность муниципальным деятелям за их труд.
Во время обсуждения Хинштейн обратился к Путину с просьбой выделить федеральные средства на ремонт непригодных для жилья домов, оставленных жителями приграничных территорий. Врио губернатора напомнил, что собственники поврежденных домов уже получают помощь, однако есть и дома без повреждений, но утратившие пригодность из-за длительного отсутствия жильцов. Он предложил установить для них аналогичные меры поддержки, отметив: «Сегодня эта норма установлена в 9 тысяч рублей за метр квадратный».
Путин согласился с предложением Хинштейна, отметив, что жители не виноваты в утрате жилья и нуждаются в поддержке со стороны государства. Президент подчеркнул, что федеральное финансирование ремонта таких домов – справедливое решение.
Ранее Владимир Путин впервые посетил Курскую область после освобождения региона от ВСУ. Президент встретился с волонтерами и поблагодарил их за работу. Также Путин пригласил исполняющего обязанности губернатора Александра Хинштейна продолжить обсуждение региональных вопросов в автомобиле.