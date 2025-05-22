Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.0 комментариев
Эрдоган заявил о переходе Турции на новый уровень в энергетике благодаря АЭС «Аккую»
Президент Турции Тайип Эрдоган по возвращении из Венгрии заявил, что благодаря строительству атомной электростанции «Аккую» республика перешла на новый уровень в энергетической сфере.
Эрдоган отметил, что в Турции были предприняты революционные меры для достижения независимости в сфере энергетики и серьезные инвестиции в этот сектор, передает ТАСС со ссылкой на Anadolu.
По его словам, страна стремится диверсифицировать источники энергии и достичь такого уровня, который позволит полностью удовлетворить собственные потребности. «Мы предприняли революционные шаги в области энергетики. Благодаря атомной электростанции «Аккую» мы вывели нашу страну в совсем другую лигу», – заявил Эрдоган.
Эрдоган также подчеркнул, что Турция борется за энергетическую независимость наравне с продвижением в других сферах.
Ранее Министерство юстиции США заморозило 2 млрд долларов, поступивших из России на счета в американском банке JPMorgan. Эти средства предназначались для финансирования строительства первой в Турции атомной электростанции «Аккую». По информации источника, Газпромбанк должен был предоставить кредит в 9 млрд долларов для данного проекта: 3 млрд долларов были переведены на счет в турецком банке Ziraat через Citi летом 2022 года, а еще 2 млрд долларов – через JPMorgan. Однако следующий платеж был заморожен Минюстом США.
Напомним, в июне прошлого года президент России Владимир Путин сообщил, что на АЭС «Аккую» в Турции было потрачено 25 млрд долларов из суверенных фондов России. Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявлял о попытках Вашингтона повлиять на проект строительства АЭС «Аккую».