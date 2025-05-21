Кремль анонсировал совещание Путина о поддержке инвестпроектов в промышленности

Эксперты: Система президентских грантов поможет раскрыть юные таланты в полную силу

Политолог Август: Модель «Сириуса» по работе с юными талантами можно внедрить по всей стране

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Для России одинаково значимы как технологические победы, так и культурные, спортивные достижения. Наши специалисты применяют многие прогрессивные практики, способные раскрыть юные таланты в полную силу. А более широкое распространение программ президентских грантов поможет улучшить уже имеющийся опыт работы с молодежью», – пояснила политконсультант Алена Август.

По ее словам, в России растет новое поколение творческих детей, готовых добиваться выдающихся успехов. «Государство готово поддержать их стремления», – заметила она. Аналитик напомнила, что на заседании попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех» Путин подчеркнул, что новаторские подходы в преподавании, созданные в «Сириусе», нужно масштабировать. «За десять лет решение Путина о создании центра показало свою важность. У нас есть работающая модель, которую можно реализовать в каждом регионе России», – отметила собеседница.

«Задача нашего образования – развитие потенциала молодых людей. Сейчас на рынке труда востребованы междисциплинарные навыки и специалисты с естественно-научным, креативным и гуманитарным началами», – подчеркивает Арсений Майоров, ректор АНО ВО «Университет ИТ ХАБ».

«В этом смысле роль «Сириуса» в России огромна. Он стал уникальной лабораторией передовых образовательных практик и экосистемой для воспитания талантливых детей. Примечательно, что Путин поручил центру вместе с другими образовательными организациями в сфере искусства поучаствовать в разработке методики преподавания творческих дисциплин в школах», – продолжил эксперт.

«Напомню, что Аристотель в своем лицее кроме преподавания натурфилософии и других дисциплин уделял огромное внимание пению и физической активности. Я вижу крайне важным прививать нашей молодежи интерес к прекрасному. Поручение президента позволит провести эту работу на высочайшем уровне с привлечением самых передовых экспертов», – резюмировал Майоров.

Ранее президент Владимир Путин встретился с учащимися, выпускниками и педагогами образовательного центра «Сириус», а также лауреатами конкурса «Созвездие». Кроме того, глава государства провел заседание попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех», сообщает Кремль.

Президент напомнил, что почти десять лет назад, а именно 1 июня 2015 года, созданный на базе олимпийского наследия образовательный центр «Сириус» принял своих первых воспитанников. По его оценке, это место стало площадкой, где юные таланты со всей России получают широкие возможности для уверенного жизненного старта, учатся у выдающихся наставников, участвуют в создании передовых технологий и продуктов.

«При этом нужно обязательно двигаться вперед – это в полной мере созвучно духу, самой идее «Сириуса». И здесь принципиально важно, чтобы он был плотно интегрирован в достижение наших национальных целей, чтобы возрастала его роль, вклад в развитие всей страны», – заметил глава государства.

Он также предложил распространить ежемесячную выплату по поддержке одаренных студентов в размере 20 тыс. рублей на юных спортсменов, музыкантов, художников, артистов оперы и балета, победителей и призеров авторитетных российских и международных творческих конкурсов, спортивных соревнований. По словам президента, механизм распределения грантов должен отвечать задачам обеспечения не только технологического, но и культурно-ценностного суверенитета.

«Именно изучение гуманитарных предметов помогает воспитать настоящих граждан, патриотов страны. Такое всестороннее, и, повторю, в полной мере гармоничное развитие детей, молодежи должно лежать в основе всех уровней отечественного образования», – подчеркнул Путин.