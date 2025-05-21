Захарова призвала внести евробюрократов в санкционный пакет ЕС

Политолог счел подозрительными итоги второго тура выборов в Румынии

Политолог Трухачев счел подозрительными итоги второго тура выборов в Румынии

Tекст: Анастасия Куликова

«Итоги второго тура выборов в Румынии выглядят подозрительно. Мэр Бухареста Никушор Дан 4 мая набрал 21% голосов, а спустя две недели – почти 54%. В то, что кандидат, который готов безудержно вооружать Украину и, выпрыгивая из штанов, следовать политике Евросоюза, смог без каких-либо манипуляций более чем в два раза отыграть результат, верится с трудом», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

«Разумеется, люди голосовали за Дана. Но есть ощущение, что результаты кандидатов просто поменяли местами», – считает собеседник. Он напомнил, что Джордже Симиону, который выступил против предоставления военной помощи ВСУ, отдавали предпочтение граждане, недовольные нынешним курсом Бухареста: «у них отнимают буквально последнее и отдают все стране-соседу, пока украинское руководство притесняет этнических румын».

«Я думаю, что итоги выборов стали следствием грубого давления со стороны Евросоюза. Евробюрократия мыслит в логике противостояния с Россией, и этому подчиняются все их действия. Румыния имеет стратегическое значение для снабжения ВСУ. Брюссель не может себе позволить, чтобы там к власти пришел политик, не готовый оказывать помощь украинской стороне», – акцентировал Трухачев.

По его мнению, ключевую роль сыграла Франция. Политолог указал, что Эммануэль Макрон звонил Дану накануне второго тура. «Когда велась кампания против Кэлина Джорджеску, в страну приезжал Марк Рютте, а Урсула фон дер Ляйен проводила телефонные переговоры с румынскими властями. Теперь задачу по укрощению «неправильного» кандидата делегировали Парижу», – подчеркнул эксперт.

На этом фоне собеседник напомнил и о публикации Павла Дурова. Основатель Telegram в воскресенье, в самый разгар голосования, сообщил, что глава разведки Франции просил блокировать каналы консерваторов Румынии. «Вероятно, французские представители контактировали и с Симионом. Неспроста ведь он быстро признал свое поражение и не стал оспаривать результаты. Я допускаю, что речь могла идти об угрозах в адрес правого политика», – рассуждает аналитик.

«Вся эта история в конечном счете найдет отражение в результатах возможных предстоящих парламентских выборов. Сейчас там уже находятся три евроскептические партии. И у них есть шанс увеличить свое представительство», – отметил политолог. Что касается отношений Москвы и Бухареста, то победа Дана ничего хорошего не сулит, продолжил он.

«Румыния рискует превратиться во вторую Польшу. При прежних властях страна скорее следовала средней по Евросоюзу линии. Но теперь во главе республики оказался «махровый» русофоб. Стоит ожидать, что Дан расширит поддержку Украины, а также увеличит транзит техники и вооружений через румынскую территорию. Иными словами: будет полный набор безудержной русофобии», – заключил Трухачев.

Напомним, во втором туре выборов президента Румынии победил мэр Бухареста Никушор Дан, набравший 53,6%. Его соперник – лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион – получил 46,4%. Таковы результаты обработки 100% протоколов с более чем 20 тыс. избирательных участков.

В Румынии Дан получил 55,16%, тогда как румынские диаспоры в целом отдали предпочтение Симиону – 55,86%. По данным Romania TV, румыны в США, Молдавии, Китае и России подавляющим большинством голосов проголосовали за мэра Бухареста, а в Западной Европе – за лидера AUR.

Дан обещал бороться с коррупцией, увеличить расходы на оборону с 2,5% до 3,5% ВВП. Он поддерживает углубление связей Бухареста с ЕС и НАТО, высказывается за стратегическое партнерство с США и улучшение отношений Вашингтона и Брюсселя. Также политик является сторонником помощи Украине и наращивания санкционного давления на Россию.

Симион уже признал свое поражение. «Мы были одни против всех. Я горжусь вами и поздравляю своего соперника с победой», – указал он, пообещав продолжить представлять интересы румынского общества, несмотря на «горький вкус поражения». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем известен Дан, с помощью каких хитростей он в итоге смог победить и какими последствиями это может грозить Евросоюзу в целом.