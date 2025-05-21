AP сообщило о наказании морпехов США за рассылку расистских мемов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Два военнослужащих элитного подразделения «морских котиков» Военно-морских сил США будут привлечены к дисциплинарной ответственности за рассылку мемов* расистского характера в общем чате Signal, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press. Инциденты начались в начале 2022 года и продолжались несколько лет, при этом афроамериканский морпех сообщил о травле только в этом году.

По словам адвоката пострадавшего Тимоти Парлаторе, «на носивших откровенно расистский характер картинках его подопечный изображался в виде раба», а также изменяли черты лица, чтобы придать сходство с обезьяной. Командование специальных операций ВМС США подтвердило проведение расследования и пообещало привлечь к ответственности всех, кто будет уличен в неправомерных действиях.

Двум военным базы Литл-Крик-Форт-Стори в Вирджинии грозит наказание, включающее внесение негативных заключений в личные дела, что может повлиять на их карьеру и денежное довольствие. Административные меры коснутся и офицеров, не отреагировавших должным образом на жалобы о расизме.

Потерпевший был уволен из подразделения в прошлом году, по его словам, по причине расового предвзятого отношения. Позднее расследование признало это решение ошибочным. Военнослужащего восстановят на службе и выплатят компенсацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пьяный американский морпех угнал автомобиль и проник в квартиру в Японии. В США обсуждали возможность разрешить употребление марихуаны для военных. Пентагон рекомендовал военным способы обходить тесты на наркотики.