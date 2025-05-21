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AP сообщило о наказании морпехов США за рассылку расистских мемов
Двое бойцов спецподразделения ВМС США отправят под дисциплинарное взыскание после рассылки оскорбительных расистских мемов* своему темнокожему сослуживцу.
Два военнослужащих элитного подразделения «морских котиков» Военно-морских сил США будут привлечены к дисциплинарной ответственности за рассылку мемов* расистского характера в общем чате Signal, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press. Инциденты начались в начале 2022 года и продолжались несколько лет, при этом афроамериканский морпех сообщил о травле только в этом году.
По словам адвоката пострадавшего Тимоти Парлаторе, «на носивших откровенно расистский характер картинках его подопечный изображался в виде раба», а также изменяли черты лица, чтобы придать сходство с обезьяной. Командование специальных операций ВМС США подтвердило проведение расследования и пообещало привлечь к ответственности всех, кто будет уличен в неправомерных действиях.
Двум военным базы Литл-Крик-Форт-Стори в Вирджинии грозит наказание, включающее внесение негативных заключений в личные дела, что может повлиять на их карьеру и денежное довольствие. Административные меры коснутся и офицеров, не отреагировавших должным образом на жалобы о расизме.
Потерпевший был уволен из подразделения в прошлом году, по его словам, по причине расового предвзятого отношения. Позднее расследование признало это решение ошибочным. Военнослужащего восстановят на службе и выплатят компенсацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пьяный американский морпех угнал автомобиль и проник в квартиру в Японии. В США обсуждали возможность разрешить употребление марихуаны для военных. Пентагон рекомендовал военным способы обходить тесты на наркотики.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента