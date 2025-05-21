Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.6 комментариев
Захарова допустила стремление Трампа стать миротворцем на Украине
Президент США Дональд Трамп может стремиться войти в историю как миротворец, пытаясь урегулировать кризис вокруг Украины, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, желание Трампа урегулировать кризис вокруг Украины может быть связано с его стремлением войти в историю как миротворец, передает радио Sputnik.
Захарова отметила, что американский лидер четко обозначил свою позицию, заявив о необходимости урегулирования ситуации, которую, по ее оценке, спровоцировала предыдущая американская администрация.
«Может быть, это часть его концепции о возвращении Америки в статус великой державы», – заявила Захарова.
По словам Захаровой, Трамп занимается вопросом урегулирования конфликта вокруг Украины в интересах Соединенных Штатов, своей политической кампании и дальнейшей карьеры.
Ранее Дональд Трамп заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что больше не собирается вмешиваться в конфликт после разговора с Владимиром Путиным.
Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что впервые сложилась ситуация, когда Соединенные Штаты выступают против войны, а европейские страны поддерживают военную риторику.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия выступает за мир и необходимо искать эффективные пути его достижения.