Эксперт: Борьбу с алкоголизмом нельзя вести методами времен Горбачева

Эксперт Шапкин назвал правильные методы проведения современной антиалкогольной кампании

Tекст: Татьяна Косолапова

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел среди россиян опрос, благодаря которому выяснил, что большинство граждан выразили готовность поддержать новую антиалкогольную кампанию.



Шапкин считает, что бороться с пьянством в стране нужно, но ограничения должны быть разумными. «Не должно быть как в Советском Союзе во времена Горбачева, когда за бутылкой водки выстраивались огромные очереди, потому что купить ее можно было только в одном месте и в определенное время. В результате люди не могли купить бутылку на поминки или просто пиво. Поэтому не должно быть мер, как в Вологодской области, где спиртным разрешено торговать только два часа в день», – говорит собеседник.

По его мнению, в первую очередь ограничения должны действовать в отношении детей: алкоголь не должен продаваться вблизи школ. «Еще антиалкогольная кампания нужна в средствах массовой информации. Люди включают телевизор, а там практически в каждом фильме демонстрируется процесс употребления алкоголя, хотя это запрещено законом “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”. Это норма не действует», – объясняет Шапкин.

Также он напоминает, что есть требования в законе о рекламе о том, чтобы часть рекламного времени отводилась под социальную рекламу. Он предлагает направить ее на родителей, которые сажают на праздниках своих детей за один стол со взрослыми, которые пьют алкогольные напитки. «Именно родители служат примером для своих детей – когда сыновья и дочери видят, как мамы и папы произносят тосты, выпивают, у них создается ощущение, что это что-то хорошее, правильное и продолжают подобный образ жизни», – говорит эксперт.

«И последний важный момент: нужно категорически запретить беременным женщинам употреблять алкоголь. Будущие мамы должны понимать, что если они позволяют себе выпивать во время беременности, то они родят алкоголика. Поэтому ограничительные меры безусловно нужны, но должны работать правильно, не провоцируя поднятие спроса на спиртное посредством урезания времени его продажи или количества», – заключил собеседник.

Ранее в Минздраве сообщили, что благодаря мерам, принятым для борьбы с распространением алкоголя, за пять лет в России снизилось его потребление на 11%.

