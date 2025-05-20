В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.0 комментариев
«Рособоронэкспорт» с начала года подписал контракты на 7 млрд долларов
Более 20 крупных контрактов на общую сумму около 7 млрд долларов заключил «Рособоронэкспорт» с начала 2025 года, основную долю которых составила техника для ВВС, аявил глава Ростеха Сергей Чемезов.
Чемезов сообщил, что с начала 2025 года «Рособоронэкспорт» подписал свыше 20 крупных контрактов на сумму примерно 7 млрд долларов, передает ТАСС.
Поставки продукции военного назначения осуществлялись более чем в 15 стран. По словам Чемезова, портфель экспортных заказов на сегодняшний день превышает 60 млрд долларов, что стало рекордом за 25 лет работы компании. Более половины объема заказов составила техника для военно-воздушных сил, но в перечень также вошли изделия всех видов и родов войск, заявил глава Ростеха.
Как писала газета ВЗГЛЯД, «Рособоронэкспорт» анонсировал показ экспортного варианта истребителя Су-57Э на выставке в Малайзии. Индонезийская сторона провела переговоры с российскими экспортерами по вопросу технических характеристик подводной лодки проекта 636 «Варшавянка». Индонезия выразила интерес к закупкам российского вооружения, подчеркивая его эффективность для национальной безопасности.