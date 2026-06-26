И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.6 комментариев
Росавиация ввела ограничения на рейсы в Геленджике и Сочи
В аэропортах Геленджика и Сочи временно ввели ограничения на рейсы, сообщает Росавиация.
В воздушных гаванях действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация в «Максе».
В ведомстве пояснили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
При этом в Геленджике ограничения дополнили уже действующий NOTAM, по которому аэропорт принимает и отправляет рейсы с 8.30 до 20.00.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Геленджике уже вводили ограничения на полеты. Позднее они были сняты.
Также Росавиация вводила ограничения в аэропорту Краснодара .