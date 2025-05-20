Стало известно о ключевых трендах российской судебной системы

Ефросинин заявил о гуманизации и открытости судебной системы России

Tекст: Елизавета Шишкова

Ефросинин отметил, что российская судебная система взяла курс на гуманизацию и открытость, передает РАПСИ.

Он подчеркнул, что более 70% осужденных получают наказания, не связанные с лишением свободы, назвав это показателем революционных изменений. Ефросинин привел данные Судебного департамента при Верховном суде, согласно которым в 2024 году суды прекратили уголовные дела в отношении 18,28% обвиняемых на стадии судебного разбирательства.

По словам главреда РАПСИ, это демонстрирует защиту невиновных граждан и говорит о том, что правосудие становится действительно гуманным. Он также обратил внимание на ошибочность оценки работы судов по проценту оправдательных приговоров, пояснив: «Если невиновность человека очевидна, разбирательство просто прекращают на стадии суда».

Ефросинин добавил, что многие дела направляются на доследование и затем закрываются, а общество должно получать больше информации о работе Фемиды. Комментируя вопрос открытости, Ефросинин отметил, что соответствующий тренд в России существует уже более 15 лет и поддерживается руководством Верховного суда РФ.

Глава РАПСИ подчеркнул важность диалога между судами и обществом, особенно в условиях международной нестабильности, а также выделил высокий уровень информированности граждан о работе судов благодаря новым коммуникационным каналам.

Например, Совет судей России и Судебный департамент при Верховном суде завели собственные телеграм-каналы и регулярно публикуют экспертные материалы, в том числе через электронный «Вестник Фемиды».