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    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами наших специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим из них спасал жизнь. Перед нами явный запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва хочет дать украинцам выбор

    Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном-единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

    9 комментариев
    2 мая 2025, 21:29 • Новости дня

    Полиция сообщила о восьми раненых после наезда в Штутгарте

    Полиция сообщила о восьми пострадавших при наезде Mercedes на толпу в центре Штутгарта

    Tекст: Мария Иванова

    В результате наезда внедорожника Mercedes на прохожих в центре Штутгарта пострадали восемь человек, трое из которых получили тяжелые травмы, сообщила полиция города.

    Восемь человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в центре Штутгарта, сообщает ТАСС со ссылкой на данные городской полиции в X.

    По словам правоохранителей, «по последней информации, пострадали восемь человек, трое получили тяжелые травмы». Как минимум одного потерпевшего доставили в реанимацию.

    Инцидент произошел около 17.50 по местному времени на улице Шарлоттенштрассе, неподалеку от станции городской электрички. За рулем находился водитель черного внедорожника Mercedes, его задержали на месте происшествия, он не пострадал и сейчас дает показания полиции.

    Полиция подчеркивает, что опасности для населения нет. По предварительным данным расследования, происшествие рассматривается как трагическое дорожно-транспортное происшествие. «На настоящий момент нет данных, указывающих на теракт или умышленное преступление», – заявили в полиции Штутгарта.

    Причины случившегося еще уточняются, следствие продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в немецком городе Штутгарт автомобиль врезался в толпу граждан.

    На прошлой неделе на уличном фестивале в Ванкувере внедорожник врезался в толпу, что привело к жертвам среди посетителей.

    2 мая 2025, 15:06 • Новости дня
    Медведев объяснил признание партии АдГ экстремистской

    Медведев объяснил признание АдГ экстремистами борьбой за рейтинги

    Медведев объяснил признание партии АдГ экстремистской
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Правящие партии Германии – Христианско-демократический союз и Социал-демократическая партия – считают экстремистами тех, кто опережает их по популярности, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети написал, что правящие в Германии Христианско-демократический союз и Социал-демократическая партия считают экстремистами тех, у кого более высокий рейтинг, передает ТАСС. Так он прокомментировал недавнее решение классифицировать партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) как угрозу демократии.

    «АдГ теперь признана экстремистской организацией, которая угрожает демократии. Сильное заявление, чтобы использовать его против парламентской партии», – отметил Медведев по-английски.

    Теперь власти Германии могут осуществлять наблюдение за членами АдГ, включая прослушивание телефонных разговоров, однако сама партия пока не запрещена. Запретить ее может только Федеральный конституционный суд. Если это произойдет, АдГ станет третьей партией, подвергшейся запрету в истории Германии после Социалистической имперской партии в 1952 году и Коммунистической партии Германии в 1956 году.

    Ранее немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций, указав на ее правоэкстремистский характер.

    После этого депутат Бундестага Штеффен Котре предложил ликвидировать Федеральное ведомство по охране конституции.

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    1 мая 2025, 14:20 • Новости дня
    Примаков назвал хамским отстранение России от празднования Победы в ФРГ
    Примаков назвал хамским отстранение России от празднования Победы в ФРГ
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Германии рекомендовали муниципалитетам не приглашать российских и белорусских представителей на памятные мероприятия к 80-летию Победы, что вызвало резкую критику со стороны главы Россотрудничества Евгения Примакова.

    Примаков заявил, что подобная позиция Берлина является хамским отношением и попыткой вычеркнуть Красную Армию и советский народ из списка победителей фашизма, сообщает ТАСС.

    «Как хамское отношение, совершенно явное доказательство переписывания истории, попытки вычеркнуть Красную Армию, Советский Союз, советский народ из списка победителей фашизма. Все очевидно – абсолютное злодейство», – сказал Примаков.

    МИД Германии ранее рекомендовал муниципалитетам не приглашать на торжества по случаю годовщины Победы представителей России и Белоруссии.

    Примаков подчеркнул, что часть немецких муниципалитетов проигнорировала эти рекомендации, и что сотрудники российского посольства, а также представители общественности все равно присутствуют на большинстве мероприятий. Он отметил, что для многих жителей Германии очевидна неприемлемость подобных ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии пригласили на празднование 80-летия Победы в Берлине представителей с Украины, а не России, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал проявлением крайнего цинизма.

    Министерство иностранных дел России осудило действия Германии, подчеркнув, что ограничение участия российских делегаций в памятных мероприятиях является аморальным.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    2 мая 2025, 14:52 • Новости дня
    Трамп: США превзошли всех во Второй мировой по военному мастерству и храбрости
    Трамп: США превзошли всех во Второй мировой по военному мастерству и храбрости
    @ Chip Somodevilla/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты больше других сделали для того, чтобы союзники победили во Второй мировой войне, заявил 47-й президент США Дональд Трамп.

    В обращении на 8 мая как ко Дню победы Трамп заявил, что Америка «сделала больше, чем любая другая страна для достижения победы во Второй мировой», передает RT.

    По его словам, никто не был близок к США «по силе, храбрости или военному мастерству».

    Ранее Трамп заявил, что объявляет в США 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, а 11 ноября – Днем победы в Первой мировой.

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    2 мая 2025, 12:24 • Новости дня
    Контрразведка Германии признала АдГ экстремистской партией
    Контрразведка Германии признала АдГ экстремистской партией
    @ Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций, указав на ее правоэкстремистский характер.

    Ведомство по охране конституции Германии признало «Альтернативу для Германии» (АдГ) правоэкстремистской партией по всей стране, передает РИА «Новости». В заявлении немецкой контрразведки говорится: «Ведомство по охране конституции ФРГ признало »Альтернативу для Германии« (АдГ) чисто правоэкстремистским движением».

    Отмечается, что в 2023 году ведомство уже присвоило статус экстремистских отделениям АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт, что дало федеральным властям право использовать дополнительные меры наблюдения и контроля за деятельностью партии.

    До сих пор на федеральном уровне АдГ лишь подозревалась в экстремизме – этот статус подразумевал меньшую угрозу. В июне прошлого года Институт прав человека Германии опубликовал доклад, в котором заявлялось, что условия для запрета АдГ уже выполнены. Представители самой партии обвинили власти страны в преследовании и попытках подавления инакомыслия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ХДС Фридрих Мерц представил первые кандидатуры министров нового правительства ФРГ, при этом правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ рискует потерять возможность формировать большинство, поскольку их общий результат по последним опросам составляет лишь 41% при необходимом минимуме в 46%, а партия Мерца также ослабила бойкот «Альтернативы для Германии».

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    1 мая 2025, 16:27 • Новости дня
    У порта в Германии произошел взрыв

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В общине Тиммендорфер-Штранд (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) в северной части ФРГ рядом с портом прогремел взрыв, сообщают местные СМИ.

    На место происшествия уже прибыли полицейские, пожарные и спасатели, передает ТАСС со ссылкой на газету Hamburger Morgenpost.

    Отмечается, что в результате ЧП пострадало много людей, взрыв произошел около 14.30 мск.

    В марте на территории завода шин Continental в Ганновере произошел взрыв.

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    1 мая 2025, 13:57 • Новости дня
    Большинство немцев поддержали сокращение пособий украинским беженцам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители Германии выразили одобрение планам по снижению размера выплат украинским беженцам, которые сейчас получают гражданские пособия на особых условиях.

    Согласно данным опроса, результаты которого приводит ТАСС, 77% жителей Германии выразили поддержку инициативе об отмене гражданских пособий для новых украинских беженцев. Немцы предпочли бы, чтобы украинские граждане получали помощь наравне с другими соискателями убежища, а не по более выгодной программе.

    Гражданские пособия, предоставляемые украинцам сейчас, предназначены для граждан Германии и резидентов, оказавшихся без работы или в тяжелой финансовой ситуации. Преимущество этих выплат заключается в их более высоком размере – на 103 евро больше стандартной помощи – и расширенном доступе к социальным услугам, включая языковые курсы и медицинское обслуживание.

    В опросе, проведенном с 25 по 28 апреля, участвовали 2 275 человек. Только 11% респондентов высказались за сохранение гражданских пособий для украинцев, еще 12% затруднились с ответом. В коалиционном договоре между консервативными и социал-демократическими силами Германии указано, что украинские беженцы больше не будут получать гражданские пособия. Сейчас в Германии находится примерно 1,25 млн выходцев с Украины, около 700 тыс. из них получают гражданские пособия, при этом 480 тыс. считаются трудоспособными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США намерены лишить статуса беженца более 240 тыс. граждан с Украины, число которых заметно возросло с началом спецоперации на Украине, украинцы стали занимать первое место по числу совершенных преступлений в Польше, а власти Британии разрешили украинским беженцам привозить детей по специальной визовой схеме.

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    2 мая 2025, 20:10 • Новости дня
    Рубио назвал тиранией признание экстремистской АдГ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Придание статуса правоэкстремистской организации партии «Альтернатива для Германии» являет собой пример скрытой тирании, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Германия только что предоставила своему шпионскому агентству новые полномочия для слежки за оппозицией. Это не демократия, это – замаскированная тирания», – цитирует Рубио ТАСС.

    Он добавил, что иммиграционная политика немецких властей является экстремистской, поскольку предусматривает открытость границ, против которой выступает АдГ.

    Напомним, немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций, обозначив ее как правоэкстремистскую.

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    2 мая 2025, 13:49 • Новости дня
    Депутат Бундестага призвал упразднить контрразведку ФРГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После того как партия «Альтернатива для Германии» была признана «правоэкстремистской», депутат Бундестага Штеффен Котре предложил ликвидировать Федеральное ведомство по охране конституции.

    Депутат Бундестага и внешний эксперт фракции АдГ Штеффен Котре выступил с резкой критикой Федерального ведомства по охране конституции, передает ТАСС. Котре заявил, что «предполагаемая классификация АдГ как правоэкстремистской партии стала последней каплей». По его словам, структура, допустившая такое решение, «уже не может быть реформирована, ее можно только упразднить». Такое заявление он сделал на фоне решения ведомства признать АдГ «правоэкстремистской» партией, что вызвало широкий резонанс в немецком обществе и политике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральное ведомство по охране конституции Германии признало партию «Альтернатива для Германии» экстремистской организацией, подчеркнув ее правоэкстремистский характер.

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    2 мая 2025, 20:06 • Новости дня
    Машина въехала в толпу людей в Штутгарте

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В немецком городе Штутгарт автомобиль врезался в толпу граждан, есть пострадавшие, сообщила городская полиция вечером в пятницу.

    Инцидент произошел в центре города, сообщили в полиции, передает ТАСС.

    Агентство dpa уточнило, что пострадали минимум три человека, задержан водитель.

    В конце апреля в Канаде на уличном фестивале внедорожник врезался в толпу, погибли несколько человек.

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    30 апреля 2025, 14:12 • Новости дня
    Шольц провел последнее заседание кабинета министров Германии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Последнее заседание немецкого правительства под руководством Олафа Шольца завершилось одобрением повышения пенсий.

    Правительство Германии во главе с исполняющим обязанности канцлера Олафом Шольцем провело заключительное заседание, на котором одобрило прибавку к пенсиям, пишет DPA, передает ТАСС. Решение предусматривает увеличение выплат пенсионерам на 3,74% с 1 июля текущего года.

    О предстоящей индексации ранее объявил исполняющий обязанности министра труда и социальных дел Хубертус Хайль. Корректировка производится ежегодно по установленной законом формуле и зависит от динамики валовой заработной платы в стране.

    В общей сложности за три с половиной года работы кабинет Шольца провел 131 заседание. Как отмечает DPA, начало последней встречи прошло без особых эмоций среди министров.

    Ранее Шольц заявил о своем намерении уйти из политики после завершения карьеры в качестве главы правительства.

    Напомним, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов победил на досрочных выборах в Бундестаг.

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    30 апреля 2025, 14:21 • Новости дня
    Сайты администрации Дрездена оказались недоступны после масштабной DDoS-атаки

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сайты администрации Дрездена недоступны с утра вторника из-за масштабной DDoS-атаки, сообщили СМИ.

    Как пишет Bild, представитель местных властей заявил, что «для защиты городских ИТ-систем сейчас доступ к сайтам и сервисам dresden.de заблокирован», передает ТАСС.

    В результате кибератаки жители города не могут воспользоваться рядом онлайн-услуг: получить электронные талоны на парковку, подать петицию или записаться на прием. Кто организовал нападение, пока не установлено.

    Отмечается, что подобная атака произошла на сайтах городской администрации уже в минувшие выходные, когда ресурсы также были временно недоступны.

    Ранее сообщалось, что Банк России в 2024 году зафиксировал более 750 сообщений о компьютерных атаках на финансовые компании, основную часть которых составляли DDoS-атаки, направленные на вывод инфраструктуры из строя.

    Напомним, в декабре сайт Министерства внутренних дел Германии не работал несколько часов из-за DDoS-атаки.

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    2 мая 2025, 15:16 • Новости дня
    Лидеры АдГ пообещали защищаться от обвинений в экстремизме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» считает, что решение контрразведки ФРГ признать всю организацию правоэкстремистской угрожает демократии и связано с политической борьбой.

    Сопредседатели партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель и Тино Хрупалла считают, что решение Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ, признавшее всю партию правоэкстремистской, является серьезным ударом по демократии страны, передает ТАСС. По их словам, в существующих опросах АдГ занимает лидирующие позиции, а действия контрразведки происходят за несколько дней до смены правительства и в условиях отсутствия ее президента.

    В заявлении Вайдель и Хрупалла отмечается, что партию умышленно дискредитируют и криминализируют как оппозиционную силу, а подобные шаги являются политически мотивированным вмешательством в демократический процесс. «АдГ продолжит защищать себя юридическими средствами от клеветы, которая ставит под угрозу демократию», – говорится в заявлении лидеров.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя решение контрразведки, призвал не торопиться с возможной процедурой запрета партии и отметил, что любая подобная мера требует тщательного рассмотрения, передает РИА «Новости». По мнению Шольца, поспешных решений быть не должно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций, обозначив ее как правоэкстремистскую, а депутат Бундестага Штеффен Котре предложил ликвидировать Федеральное ведомство по охране конституции на этом фоне.

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    30 апреля 2025, 13:17 • Новости дня
    NTV сообщил о назначении Ларса Клингбайля вице-канцлером ФРГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль получил посты вице-канцлера и министра финансов Германии после решения президиума партии.

    Назначение Ларса Клингбайля вице-канцлером и министром финансов подтвердил телеканал NTV со ссылкой на источники в СДПГ, передает ТАСС. Президиум партии единогласно поддержал кандидатуру Клингбайля на оба ключевых поста в новом правительстве страны.

    Ранее большинство членов СДПГ одобрили коалиционное соглашение с блоком ХДС/ХСС, что открыло путь к формированию нового кабинета министров в ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ХДС Фридрих Мерц представил первые кандидатуры на посты министров в будущем правительстве ФРГ, при этом правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ рискует потерять большинство, набирая лишь 41% при необходимом минимуме в 46%, а партия Мерца ранее ослабила бойкот партии «Альтернатива для Германии».

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    2 мая 2025, 19:23 • Новости дня
    Театр в Германии отменил концерт Депардье из-за запрета на выезд актера из Франции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Организаторы концерта актера Жерара Депардье в немецком городе Путбус решили отменить выступление французского артиста после того, как стало известно о запрете на его выезд из страны.

    Причиной отмены стала невозможность актера покинуть Францию, где он обвиняется в домогательствах, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

    Руководитель театра Петер Гества рассказал, что о запрете на выезд Депардье стало известно лишь за день до мероприятия, когда французская прокуратура потребовала у актера его паспорт.  Билеты на концерт были полностью распроданы.

    Суд во Франции должен рассмотреть дело Депардье 13 мая. Обвинения против артиста выдвинули две сотрудницы киностудии, заявив, что во время съемок фильма «Зеленые ставни» он позволял себе непристойные шутки и прикосновения.

    Ранее СМИ сообщали, что Депардье планирует переезд в Россию, чтобы избежать уголовного преследования во Франции.

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    2 мая 2025, 21:05 • Новости дня
    Маск назвал возможный запрет АдГ атакой на демократию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Потенциальный запрет немецкой партии «Альтернатива для Германии» станет атакой на демократию, заявил американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск.

    «Запрет центристской АдГ, самой популярной [в Германии] партии, стал бы радикальной атакой на демократию», – написал Маск в X.

    Немецкие спецслужбы включили «Альтернативу для Германии» в перечень экстремистских организаций. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что подобные действия являют собой пример скрытой тирании.

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      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

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      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

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    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

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