Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами наших специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим из них спасал жизнь. Перед нами явный запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.8 комментариев
Полиция сообщила о восьми раненых после наезда в Штутгарте
Полиция сообщила о восьми пострадавших при наезде Mercedes на толпу в центре Штутгарта
В результате наезда внедорожника Mercedes на прохожих в центре Штутгарта пострадали восемь человек, трое из которых получили тяжелые травмы, сообщила полиция города.
Восемь человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в центре Штутгарта, сообщает ТАСС со ссылкой на данные городской полиции в X.
По словам правоохранителей, «по последней информации, пострадали восемь человек, трое получили тяжелые травмы». Как минимум одного потерпевшего доставили в реанимацию.
Инцидент произошел около 17.50 по местному времени на улице Шарлоттенштрассе, неподалеку от станции городской электрички. За рулем находился водитель черного внедорожника Mercedes, его задержали на месте происшествия, он не пострадал и сейчас дает показания полиции.
Полиция подчеркивает, что опасности для населения нет. По предварительным данным расследования, происшествие рассматривается как трагическое дорожно-транспортное происшествие. «На настоящий момент нет данных, указывающих на теракт или умышленное преступление», – заявили в полиции Штутгарта.
Причины случившегося еще уточняются, следствие продолжается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в немецком городе Штутгарт автомобиль врезался в толпу граждан.
На прошлой неделе на уличном фестивале в Ванкувере внедорожник врезался в толпу, что привело к жертвам среди посетителей.