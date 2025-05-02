Полиция сообщила о восьми раненых после наезда в Штутгарте

Полиция сообщила о восьми пострадавших при наезде Mercedes на толпу в центре Штутгарта

Tекст: Мария Иванова

Восемь человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в центре Штутгарта, сообщает ТАСС со ссылкой на данные городской полиции в X.

По словам правоохранителей, «по последней информации, пострадали восемь человек, трое получили тяжелые травмы». Как минимум одного потерпевшего доставили в реанимацию.

Инцидент произошел около 17.50 по местному времени на улице Шарлоттенштрассе, неподалеку от станции городской электрички. За рулем находился водитель черного внедорожника Mercedes, его задержали на месте происшествия, он не пострадал и сейчас дает показания полиции.

Полиция подчеркивает, что опасности для населения нет. По предварительным данным расследования, происшествие рассматривается как трагическое дорожно-транспортное происшествие. «На настоящий момент нет данных, указывающих на теракт или умышленное преступление», – заявили в полиции Штутгарта.

Причины случившегося еще уточняются, следствие продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в немецком городе Штутгарт автомобиль врезался в толпу граждан.

На прошлой неделе на уличном фестивале в Ванкувере внедорожник врезался в толпу, что привело к жертвам среди посетителей.