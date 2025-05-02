Российские войска за неделю освободили четыре населенных пункта

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» завершили разгром формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе наступления был освобожден Горналь – последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков в Курской области. Продолжается создание «полосы безопасности» на территории приграничных районов Сумской области Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Белгородском и Харьковском направлениях было нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны.

За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1530 боевиков. Уничтожены два танка, 32 бронемашины, 52 орудия полевой артиллерии, четыре станции РЭБ, шесть складов с боеприпасами.

В то же время в результате действий подразделений группировки «Запад» были освобождены Каменка и Дорошовка в Харьковской области, а также Новое в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны, отчитались в Минобороны.

Противник при этом потерял более 1630 военнослужащих, два танка, семь бронемашин, в том числе турецкий бронеавтомобиль Kirpi, американский бронетранспортер М113, 28 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ, а также 27 складов с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям шести механизированных, двух штурмовых, мотопехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

За последнюю неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований превысили 1790 боевиков, кроме того ВСУ потеряли 13 бронемашин, в том числе американские М113, три HMMWV и MaxxPro. Уничтожены 13 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ, 13 складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, семи механизированных, штурмовой, двух егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

При этом потери противника составили свыше 2970 военнослужащих, 20 бронемашин, в том числе американские HMMWV и М113. Уничтожены 20 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям трех механизированных, двух егерских, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, отчитались в Минобороны.

Противник при этом потерял более 1220 военнослужащих, 16 бронемашин. Уничтожены 15 орудий полевой артиллерии, в том числе французская 155-мм самоходная артустановка Caesar, немецкая 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000, шесть станций РЭБ и три склада с боеприпасами.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны, подытожили в оборонном ведомстве.

При этом ВСУ потеряли свыше 600 военнослужащих, две бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии, десять станций РЭБ, девять складов с боеприпасами.

Напомним, 30 апреля российские войска освободили Новое в ДНР. Днем ранее они освободили Дорошовку в Харьковской области, а до этого освободили Каменку в Харьковской области.