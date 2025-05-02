Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами наших специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим из них спасал жизнь. Перед нами явный запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.4 комментария
Володин заявил о превращении европейских стран в тоталитарные режимы
В европейских странах усиливается преследование оппозиционных политиков и партий, государства в ЕС превращаются в тоталитарные режимы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Европейские государства превращаются в тоталитарные режимы, где главенствуют непопулярные политики и партии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, самые популярные политики в Германии, Франции, Румынии и Молдавии подвергаются судебному преследованию, а оппозиционные партии запрещают. Володин отметил, что партию «Альтернатива для Германии» признали экстремистской, а в Румынии отменили результаты выборов, где победил представитель оппозиции Джорджеску, не допустив его к новым выборам.
Он привел в пример Марин Ле Пен, лидера французской партии «Национальное объединение», которую лишили избирательных прав на пять лет и привлекли к уголовной ответственности после того, как она обошла по популярности президента Макрона.
В Молдавии, по словам Володина, главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул арестовали перед переизбранием парламента, поскольку она не поддержала курс на евроинтеграцию.
Володин подчеркнул, что политическая система Европы, основанная на демократических принципах, конкуренции и правах граждан, осталась в прошлом.
Ранее немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций, указав на ее правоэкстремистский характер.
После этого депутат Бундестага Штеффен Котре предложил ликвидировать Федеральное ведомство по охране конституции.