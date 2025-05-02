Tекст: Вера Басилая

Европейские государства превращаются в тоталитарные режимы, где главенствуют непопулярные политики и партии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, самые популярные политики в Германии, Франции, Румынии и Молдавии подвергаются судебному преследованию, а оппозиционные партии запрещают. Володин отметил, что партию «Альтернатива для Германии» признали экстремистской, а в Румынии отменили результаты выборов, где победил представитель оппозиции Джорджеску, не допустив его к новым выборам.

Он привел в пример Марин Ле Пен, лидера французской партии «Национальное объединение», которую лишили избирательных прав на пять лет и привлекли к уголовной ответственности после того, как она обошла по популярности президента Макрона.

В Молдавии, по словам Володина, главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул арестовали перед переизбранием парламента, поскольку она не поддержала курс на евроинтеграцию.

Володин подчеркнул, что политическая система Европы, основанная на демократических принципах, конкуренции и правах граждан, осталась в прошлом.

Ранее немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций, указав на ее правоэкстремистский характер.

После этого депутат Бундестага Штеффен Котре предложил ликвидировать Федеральное ведомство по охране конституции.