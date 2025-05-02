Депутат предложил Малахову отправить потраченную на букет Киркорову сумму на СВО

Tекст: Вера Басилая

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что Андрей Малахов должен пересмотреть свои приоритеты и направить сумму, равную стоимости подаренного Киркорову букета, на помощь участникам спецоперации, сообщает Ura.Ru.

По его словам, подобный жест вызвал бы больше уважения со стороны общества, особенно сейчас, когда многие россияне сталкиваются с финансовыми трудностями.

Иванов отметил, что каждый человек волен распоряжаться своими деньгами, однако демонстрация роскоши в трудное для страны время вызывает вопросы о приоритетах. Он подчеркнул, что траты подобного масштаба кажутся неэтичными и могут восприниматься как неуважение к нуждам общества.

Напомним, Андрей Малахов приобрел два вязаных букета от бренда Bottega Veneta для Филиппа Киркорова в честь его 58-летия.