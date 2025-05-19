Степашин: Путин психологически размажет Зеленского

Tекст: Ирма Каплан

Сергей Степашин заметил, что прямые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским невыгодны для последнего, сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».

«Я, правда, не уверен, что Зеленскому так уж выгодна встреча с Путиным. Ведь Путин его просто размажет психологически. Да и, по большому счету, мир для Зеленского станет политической смертью, а может, и не только политической», – сказал он.

Степашин отметил, что запрос на организацию встречи был направлен с украинской стороны и принят к сведению российской.

«Я очень рассчитываю на то, что в 2025 году активная фаза закончится. К этому все и идет», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский встречался в воскресенье в Риме с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио, чтобы прояснить тревожащие вопросы накануне телефонного разговора между Путиным и Трампом, который может стать решающим, а Киев постфактум поставят перед фактом.











