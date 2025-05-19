Женщина после сорока – это не компромисс. Это выбор в пользу глубины. В пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У нее другая энергия – спокойная, принимающая.16 комментариев
Степашин объяснил, почему Зеленскому не выгодна встреча с Путиным
Степашин: Путин психологически размажет Зеленского
Президент Российского книжного союза и экс-премьер России Сергей Степашин выразил мнение, что личная встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным может оказаться невыгодной для украинского лидера, пишет «АиФ».
Сергей Степашин заметил, что прямые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским невыгодны для последнего, сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».
«Я, правда, не уверен, что Зеленскому так уж выгодна встреча с Путиным. Ведь Путин его просто размажет психологически. Да и, по большому счету, мир для Зеленского станет политической смертью, а может, и не только политической», – сказал он.
Степашин отметил, что запрос на организацию встречи был направлен с украинской стороны и принят к сведению российской.
«Я очень рассчитываю на то, что в 2025 году активная фаза закончится. К этому все и идет», – добавил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский встречался в воскресенье в Риме с вице-президентом США Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио, чтобы прояснить тревожащие вопросы накануне телефонного разговора между Путиным и Трампом, который может стать решающим, а Киев постфактум поставят перед фактом.