Женщина после сорока – это не компромисс. Это выбор в пользу глубины. В пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У нее другая энергия – спокойная, принимающая.0 комментариев
Минобороны назвало освобождение Богатыря серьезным ударом по обороне ВСУ в Донбассе
Освобождение населенного пункта Богатырь стало серьезным ударом по обороне Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале Минобороны сообщается, что украинские подразделения превратили Богатырь в мощный укрепрайон и ключевой логистический узел, укрепив позиции в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью. В министерстве добавили, что на этом участке обороны украинские силы рассчитывали остановить продвижение российской группировки «Восток».
Отмечается, что российские штурмовые группы, артиллеристы и операторы беспилотников разрушили укрепленные позиции, оборонительные сооружения и огневые средства противника. Воздушная поддержка и точные удары позволили значительно ослабить оборону ВСУ.
После подавления основных очагов сопротивления российские военнослужащие зачистили территорию и установили полный контроль над Богатырем, уничтожив большое количество личного состава и техники противника, уточнили в ведомстве.
Напомним, 18 мая в ДНР подразделения российской армии освободили населенный пункт Богатырь, нанеся значительный урон силам противника в нескольких регионах.
В пятницу в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив населенный пункт Вольное Поле в ДНР.