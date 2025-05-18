Шахназаров предложил ввести пошлины на зарубежные фильмы в России

Шахназаров выступил за введение пошлин для защиты российского кинорынка

Tекст: Ирма Каплан

Инициативу по введению пошлин на зарубежные фильмы для поддержки российских производителей кино озвучил гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что российский кинорынок не защищен, и предложил принять опыт президента США Дональда Трампа, который выступил за введение аналогичных мер для защиты национального кинорынка.

«Надо защищать свой рынок. Кинорынок у нас совершенно не защищен. Поэтому надо какие-то усилия (прилагать), в том числе не запрещать, но вводить пошлины. Давать какие-то преференции своим производителям», – заявил Шахназаров.

По его мнению, говорить о возвращении в российский прокат голливудских фильмов преждевременно, а если это произойдет, то станет вызовом для отечественной индустрии.

«Сейчас, мне кажется, рано беспокоиться по этому поводу», – отметил режиссер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США рассматривает возможность 100-процентных пошлин на зарубежные фильмы, чтобы защитить голливудские студии от иностранной конкуренции, но студии считают, что тарифы президента Трампа отправят кинобизнес в штопор.

До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась, как борьба президента США за национальный кинематограф превратилась в комедию.