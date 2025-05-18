Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.6 комментариев
Шахназаров предложил ввести пошлины на зарубежные фильмы в России
Шахназаров выступил за введение пошлин для защиты российского кинорынка
Генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров считает, что введение специальных пошлин на зарубежную продукцию поддержит развитие отечественного кинорынка.
Инициативу по введению пошлин на зарубежные фильмы для поддержки российских производителей кино озвучил гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что российский кинорынок не защищен, и предложил принять опыт президента США Дональда Трампа, который выступил за введение аналогичных мер для защиты национального кинорынка.
«Надо защищать свой рынок. Кинорынок у нас совершенно не защищен. Поэтому надо какие-то усилия (прилагать), в том числе не запрещать, но вводить пошлины. Давать какие-то преференции своим производителям», – заявил Шахназаров.
По его мнению, говорить о возвращении в российский прокат голливудских фильмов преждевременно, а если это произойдет, то станет вызовом для отечественной индустрии.
«Сейчас, мне кажется, рано беспокоиться по этому поводу», – отметил режиссер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США рассматривает возможность 100-процентных пошлин на зарубежные фильмы, чтобы защитить голливудские студии от иностранной конкуренции, но студии считают, что тарифы президента Трампа отправят кинобизнес в штопор.
До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась, как борьба президента США за национальный кинематограф превратилась в комедию.