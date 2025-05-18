Парусник ВМС Мексики Cuauhtemoc врезался ночью в Бруклинский мост

Три члена экипажа Cuauhtemoc пострадали при ударе судна о Бруклинский мост

Tекст: Ирма Каплан

Поздним вечером субботы огромный парусник мексиканских ВМС Cuauhtemoc, на борту которого находились 277 человек, задел мачтой Бруклинский мост, пишет New York Post.

Одна из мачт высотой 45 м задела мост и обрушилась на палубу судна, после чего за ней последовали другие.

«По словам источников, три человека находятся в критическом состоянии, еще около дюжины получили серьезные травмы», – говорится в материале.

Пострадавших доставили на военно-морскую верфь Бруклина, а затем отправили в ближайшие больницы. В момент аварии очевидцы в панике покидали место происшествия, опасаясь дальнейших разрушений.

Судно Cuauhtemoc было построено в Испании в 1982 году и прибыло в Нью-Йорк для участия в рекламных мероприятиях, посвященных 250-летию Соединенных Штатов и подготовке к празднику парусного спорта Sail4th в следующем году.

Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, у побережья Восточного Йоркшира столкнулись танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong, в результате чего суда загорелись, а экипажи были вынуждены покинуть их.