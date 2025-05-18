Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.6 комментариев
Парусник ВМС Мексики Cuauhtemoc врезался ночью в Бруклинский мост
Три члена экипажа Cuauhtemoc пострадали при ударе судна о Бруклинский мост
Крупный парусник ВМС Мексики Cuauhtemoc столкнулся ночью с Бруклинским мостом в Нью-Йорке, из-за чего мачты рухнули, а несколько человек получили серьезные травмы, пишет New York Post.
Поздним вечером субботы огромный парусник мексиканских ВМС Cuauhtemoc, на борту которого находились 277 человек, задел мачтой Бруклинский мост, пишет New York Post.
Одна из мачт высотой 45 м задела мост и обрушилась на палубу судна, после чего за ней последовали другие.
«По словам источников, три человека находятся в критическом состоянии, еще около дюжины получили серьезные травмы», – говорится в материале.
Пострадавших доставили на военно-морскую верфь Бруклина, а затем отправили в ближайшие больницы. В момент аварии очевидцы в панике покидали место происшествия, опасаясь дальнейших разрушений.
Судно Cuauhtemoc было построено в Испании в 1982 году и прибыло в Нью-Йорк для участия в рекламных мероприятиях, посвященных 250-летию Соединенных Штатов и подготовке к празднику парусного спорта Sail4th в следующем году.
Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, у побережья Восточного Йоркшира столкнулись танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong, в результате чего суда загорелись, а экипажи были вынуждены покинуть их.