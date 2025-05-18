Зеленский сфотографировался на фоне бюста Ленина

Tекст: Антон Антонов

Фотография Зеленского и его супруги была размещена в его официальном Telegram-канале в честь Дня вышиванки. Пользователи обратили внимание на бюст Ленина, стоящий на рабочем столе Зеленского, передает РЕН ТВ.

В посте Зеленский затронул тему традиций и «силы рода», однако именно необычный предмет на столе стал центром внимания. Комментаторы указали на несоответствие между антироссийской политикой киевских властей и присутствием бюста советского вождя. В результате фотография была удалена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году Зеленский опубликовал фотографию на фоне гобелена с изображением Ленина во время визита в Данию. Экс-премьер-министр Украины (в 2010-2014 годах) Николай Азаров указывал тогда, что Зеленский нарушил украинский закон, ведь «на Украине даже за хранение портретов Ленина давали тюремные сроки».

Напомним, на Украине в 2014 году начался «ленинопад» – националисты, а затем и официальные власти принялись сносить памятники Ленину. В 2016 году украинские СМИ объявили о том, что в стране демонтировали последний памятник Ленину. Однако объявление оказалось преждевременным. Объектами «декоммунизации» стали и прочие памятники, связанные с Россией или СССР.