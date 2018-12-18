В Николаеве чиновники не смогли снести последний памятник Ленину

В украинском городе Николаев чиновники обнаружили последний памятник Владимиру Ленину, однако не смогли его снести, так как монумент находится на частной земле.

Памятник стоит на территории бывшего пансионата – комплекса дома «Коммунар». В данный момент это частная земля, и владелец участка отказывается уничтожить монумент, передает местный портал 0512.

Глава Заводской райадминистрации Николаева Виктор Дмитрук в ходе аппаратного совещания, состоявшегося в понедельник, заявил, что власти «обнаружили памятник Ленина», и теперь «все пишут предписания по его демонтажу».

Однако попытки зашли в тупик, так как собственник заявляет, что это его частная территория, и он хочет, чтобы памятник стоял на ней.

Чиновник подчеркнул: пока не ясно, как выполнить действующий на Украине закон о декоммунизации.

«И он стоит, мы вокруг этого ходим, но сделать ничего не можем», – сказал Дмитрук.

В свою очередь первый заместитель городского головы Владимир Крыленко поручил чиновникам разобраться и найти решение, как законным путем можно демонтировать памятник.

Ранее в Киеве предложили установить памятник «ленинопаду». Напомним, на Украине по закону о декоммунизации снесли все памятники советскому вождю Владимиру Ленину.