В Киеве предложили установить памятник «ленинопаду»

Директор украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что на месте сваленного памятника Ленину в Киеве можно установить памятник «ленинопаду».

«Как идея, мне нравится, чтобы на месте разрушенного в Киеве памятника Ленину сделать скульптурную группу на основе того, что сейчас осталось, которую условно назвать памятником «ленинопаду» – то есть того события, которое по сути запустило и декоммунизацию на Украине», – заявил он в интервью порталу «Радио Свобода».

Он также выразил мнение, что другие памятники в этом месте не нужны, так как «тень Ленина над местом будет еще долго доминировать».

«И что бы там не поставили, люди будут помнить, что раньше там стоял памятник Ленину», – заявил он.

Между тем, в сентябре в центре Киева рядом с постаментом, где располагался памятник Ленину, появился новый арт-объект – большая синяя рука.

На Украине по закону о декоммунизации снесли все памятники советскому вождю Владимиру Ленину.