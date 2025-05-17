Самолет S7 вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности двигателя

Самолет рейса S7 2630 сел в Новосибирске из-за неисправности двигателя

Tекст: Мария Иванова

Самолет S7 Airlines, выполнявший рейс из Горно-Алтайска в Москву, совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за технических неполадок, передает РИА «Новости». По информации авиакомпании, решение о посадке в аэропорту Толмачёво было принято командиром воздушного судна для обеспечения безопасности полета.

Представители перевозчика уточнили: «При выполнении рейса S7 2630 по маршруту Горно-Алтайск-Домодедово командиром воздушного судна была выявлена техническая неисправность, связанная с работой одного из двигателей. Для обеспечения безопасности полётов было принято решение об осуществлении посадки в аэропорту Толмачево».

Посадка прошла в штатном режиме, угрозы для пассажиров и экипажа не возникло. В настоящее время самолёт осматривается техническими специалистами. Для продолжения перелёта до Москвы пассажирам будет предоставлен другой борт, вылет которого ожидается в ближайшее время.

Пассажиров разместили в терминале новосибирского аэропорта, им предложены прохладительные напитки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 мая рейс из Абу-Даби приземлился в московском аэропорту Шереметьево после выявления технической неисправности в системе наддува лайнера.

Ранее Boeing с пассажирами, летевший из Петербурга в Астрахань, совершил вынужденную посадку в аэропорту Москвы.