В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.21 комментарий
Президент Ирана подтвердил готовность к переговорам с США по атомной энергетике
Тегеран намерен продолжать диалог с Вашингтоном, считая угрозы американского президента Дональда Трампа несовместимыми с поиском мира в регионе, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.
Он отметил, что несмотря на заявления Трампа о наличии «невиданных инструментов насилия», иранская сторона будет вести переговоры с США, не отказываясь от развития мирной атомной энергетики, передает ТАСС.
Пезешкиан подчеркнул, что слова Трампа о мире противоречат его же угрозам, и задался вопросом, каким заявлениям стоит доверять.
Президент Ирана добавил, что страна не собирается поддаваться запугиваниям или уступать в важных вопросах, подчеркнув уверенность в собственных возможностях и праве на развитие.
Ранее президент США заявил о направленном Тегерану предложении по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы.
До этого американский лидер также заявил о готовности подписать соглашение с Тегераном, если Иран откажется от создания ядерного арсенала. В четверг советник верховного лидера Ирана Али Шамхани сообщил, что Тегеран готов отказаться от запасов высокообогащенного урана и ограничить ядерную программу в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций.