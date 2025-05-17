  • Новость часаПутин пригласил лидеров ЛАГ на первый российско-арабский саммит
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мединского просят вступиться за украинцев с пророссийскими взглядами
    Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине Хрущевым
    Посольство России: Лондон пытался сорвать переговоры по Украине
    Лично знакомый с группой Дятлова ученый раскрыл причину ее гибели
    Трамп заявил о возможности введения новых санкций против России
    Telegraph: Украинские чиновники нервничают из-за страха встречи Путина и Трампа
    Сирия решила прекратить печатать банкноты в России
    Publico: Буффонада Зеленского помогла России на переговорах в Стамбуле
    Лукьянов: Европа с ультиматумом Путину оконфузилась на переговорах в Стамбуле
    Мнения
    Артем Данков Артем Данков Мигранты из Казахстана готовы потеснить узбеков и таджиков

    В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.

    21 комментарий
    Сергей Худиев Сергей Худиев Остановит ли новый папа разрушение Католической церкви

    Сможет ли радужное безумие разрушить изнутри старейший институт Европы? Мы еще не знаем; но мы знаем, что это в очень большой степени зависит от одного человека – папы римского Льва XIV.

    11 комментариев
    Дмитрий Кондрашов Дмитрий Кондрашов Эстония провоцирует конфликт России и НАТО на Балтике

    Действия Эстонии необходимо рассматривать как согласованную с союзниками по НАТО деятельность по разжиганию прямого военного конфликта. Новейшая история эстонско-российских отношений показывает способности Эстонии в подобных провокациях.

    16 комментариев
    17 мая 2025, 11:11 • Новости дня

    Президент Ирана подтвердил готовность к переговорам с США по атомной энергетике

    Tекст: Александра Юдина

    Тегеран намерен продолжать диалог с Вашингтоном, считая угрозы американского президента Дональда Трампа несовместимыми с поиском мира в регионе, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

    Он отметил, что несмотря на заявления Трампа о наличии «невиданных инструментов насилия», иранская сторона будет вести переговоры с США, не отказываясь от развития мирной атомной энергетики, передает ТАСС.

    Пезешкиан подчеркнул, что слова Трампа о мире противоречат его же угрозам, и задался вопросом, каким заявлениям стоит доверять.

    Президент Ирана добавил, что страна не собирается поддаваться запугиваниям или уступать в важных вопросах, подчеркнув уверенность в собственных возможностях и праве на развитие.

    Ранее президент США заявил о направленном Тегерану предложении по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы.

    До этого американский лидер также заявил о готовности подписать соглашение с Тегераном, если Иран откажется от создания ядерного арсенала. В четверг советник верховного лидера Ирана Али Шамхани сообщил, что Тегеран готов отказаться от запасов высокообогащенного урана и ограничить ядерную программу в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций.

    14 мая 2025, 23:56 • Новости дня
    Reuters: Трамп отказался ехать в Стамбул ради переговоров по Украине

    Reuters: Трамп не поедет в Стамбул ради переговоров по Украине

    Reuters: Трамп отказался ехать в Стамбул ради переговоров по Украине
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп не будет менять маршрут своего ближневосточного турне ради запланированных в Стамбуле дискуссий между Россией и Украиной, передает Reuters.

    Президент США Дональд Трамп не станет участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, которые ожидаются в турецком Стамбуле 15 мая, передает Reuters со ссылкой на источник в администрации США.

    По данным информатора, решение американского лидера озвучили сразу после того, как президент России Владимир Путин утвердил состав делегации на переговорах с Украиной, уточняет ТАСС.

    При этом ранее Трамп допускал поездку в Стамбул 15 мая вне утвержденного графика, но позднее передумал.

    Напомним, вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав российской делегации для переговоров по украинскому кризису. Главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, по данным западных СМИ, Зеленский изначально вообще не собирался направлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой.

    Американский госсекретарь Марко Рубио уже прибыл в Турцию, Зеленский, по последним данным, вылетел в Турцию.

    Коментарии (9)
    16 мая 2025, 13:51 • Новости дня
    Трамп заявил о необходимости встречи с Путиным

    Трамп заявил о необходимости встречи с Путиным для решения конфликта на Украине

    Трамп заявил о необходимости встречи с Путиным
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости встречи с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.

    Трамп считает, что для урегулирования конфликта на Украине ему необходимо встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    «Я думаю, нам удастся урегулировать [конфликт]. Может быть, и нет. По крайней мере, мы узнаем это», – заявил американский лидер на борту президентского самолета по пути из Объединенных Арабских Эмиратов в США.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет зависеть от итогов переговоров по Украине в Стамбуле.

    В Кремле заявили о необходимости встречи президентов России и США, но встреча требует тщательной подготовки.


    Коментарии (7)
    16 мая 2025, 14:20 • Видео
    Президент США пошел против Израиля

    Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

    Коментарии (0)
    17 мая 2025, 01:51 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности введения новых санкций против России

    Трамп заявил о готовности ввести санкции против России при необходимости, но предпочел бы этого не делать

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент подчеркнул, что предпочел бы избежать новых ограничений, но не исключил их введения при возникновении необходимости.

    Президент США Дональд Трамп допустил возможность введения санкций против России, передает ТАСС. В интервью телеканалу Fox News он заявил: «Я прибегну к этому, если придется». По словам Трампа, он предпочел бы не прибегать к такому шагу.

    Трамп также выразил уверенность, что встречу с Владимиром Путиным удастся организовать и провести. Он отметил, что надеется на заключение сделки для урегулирования украинского кризиса. «Я думаю, что мы заключим сделку, нам надо встретиться, полагаю, что мы, возможно, это спланируем», – заявил американский лидер.

    Говоря о переговорах с Владимиром Зеленским, Трамп отметил, что они были достаточно сложными. По его словам, у Зеленского не было сильных позиций на переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон признал неэффективность стратегии войны на истощение против России и теперь делает ставку на дипломатические усилия для достижения мира на Украине.

    Эксперты отметили, что теперь не только военная, но и дипломатическая инициатива находится на стороне России после первого за три года раунда переговоров в Стамбуле.

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.

    Коментарии (7)
    15 мая 2025, 15:21 • Новости дня
    Трамп заявил о невозможности урегулирования конфликта на Украине без его встречи с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без его личного контакта с президентом России Владимиром Путиным.

    Общаясь с журналистами на борту президентского самолета, президент США заявил, что «ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся», передает РИА «Новости». Он пояснил, что если его не будет на подобных мероприятиях, президент России также не проявит интереса к участию.

    Отвечая на вопросы о российской делегации на переговорах в Турции, Трамп заявил, что не испытывает по этому поводу никаких чувств и не считает нужным уделять этому внимание. Президент США отметил: «Я ничем не разочарован. Я даже не проверял. Почему меня это должно волновать? Мы только что привлекли 4 триллиона долларов, а вы спрашиваете о делегации».

    Трамп также подчеркнул необходимость скорейшего урегулирования конфликта, добавив: «Слишком много людей гибнет».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов встречи Путина и Трампа.

    Посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Россия не рассматривает присутствие президента Владимира Путина на переговорах по Украине в Турции из-за отсутствия согласованного документа.

    Коментарии (9)
    15 мая 2025, 07:15 • Новости дня
    В США признали правоту Путина при разоблачении «трюка Зеленского»

    Responsible Statecraft: Зеленский пошел на трюк с Турцией ради симпатий Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Владимир Зеленский пригласил президента России Владимира Путина в Стамбул ради симпатий американского лидера Дональда Трампа, и этот трюк был искусно раскрыт российской стороной, считает военный эксперт Анатоль Ливен.

    Президент России Владимир Путин не согласился на личную встречу с Владимиром Зеленским, что было воспринято как разочарование, но не как провал, так как реальный прогресс на переговорах часто достигается на уровне официальных лиц, а не в ходе встреч лидеров, пишет военный эксперт Анатоль Ливен в статье для издания Института ответственного государственного управления Куинси  Responsible Statecraft.

    «Очевидный отказ Путина на призыв Зеленского к личной встрече –  разочарование, но не провал. Очень редко на встречах лидеров достигался реальный прогресс в мирных переговорах, и у россиян есть некоторые основания считать это маневром или трюком Зеленского, чтобы завоевать расположение Трампа, а не серьезным предложением», – пишет он.

    Украинские и европейские правительства заявили, что отказ Москвы от 30-дневного прекращения огня якобы показывает, что «Путин не заинтересован в мире», но это не так, считает аналитик.

    Способность России продвигаться вперед – пусть даже медленно – на поле боя является основным источником влияния Москвы и на переговорах, и она не собирается от этого отказываться, пока не будет достигнуто существенная договоренность.

    Ливен допускает возможность сторон договориться о долгосрочном перемирии, так как без всеобъемлющего соглашения ситуация будет оставаться нестабильной и чреватой возобновлением боевых действий. Для США и Европы движение к миру важно также с точки зрения сокращения военного присутствия в регионе и перераспределения ресурсов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин утвердил  состав делегации России для переговоров с Украиной в Турции. В нее вошли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.

    В состав экспертов для переговоров с Украиной включен первый заместитель начальника информации управления Генштаба Александр Зорин.

    Коментарии (0)
    16 мая 2025, 12:57 • Новости дня
    Трамп назвал итогом турне по Ближнему Востоку 13 трлн долларов инвестиций в США

    Трамп: Турне по Ближнему Востоку привлекло 12–13 трлн долларов инвестиций в США

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что заключил инвестиционные соглашения на сумму 12-13 трлн долларов, что может покрыть государственный долг Соединенных Штатов.

    Трамп на встрече с представителями деловых кругов США и ОАЭ заявил о договоренностях на 12-13 трлн долларов инвестиций в американскую экономику по итогам своего ближневосточного турне, передает ТАСС.

    Президент США отметил, что эти инвестиции были привлечены благодаря уже известным проектам, а также некоторым новым, о которых объявят в ближайшее время. Он также добавил, что предыдущая администрация не только не добилась подобных результатов, но и потеряла восемь трлн долларов.

    Ранее американский лидер выразил надежду, что эти инвестиции помогут покрыть государственный долг США, который в настоящее время превышает 36,2 трлн долларов. Бюджетное управление Конгресса США прогнозирует, что к 2034 году госдолг может превысить 50 трлн долларов.

    Визит Трампа в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ начался 13 мая и завершился 16 мая.

    Ранее Дональд Трамп стал первым за два десятилетия американским лидером, посетившим Катар из Саудовской Аравии.

    Трамп выразил недовольство действиями Биньямина Нетаньяху и исключил Израиль из обсуждения будущих соглашений с Ираном и Саудовской Аравией.

    СМИ назвали три вызова для Трампа в ходе турне на Ближний Восток.

    Коментарии (4)
    15 мая 2025, 11:39 • Новости дня
    Politico: США сократили инвестиции в Европу на 24% за год

    Tекст: Александра Юдина

    Инвестиции американских компаний из США в Европу снизились на 24% с 2023 по 2024 год на фоне роста инвестиций в США и энергетических проблем, пишет Politico.

    За тот же период объем иностранных вложений в американскую экономику вырос на 20%, передает Politico.

    Среди причин спада интереса к европейскому рынку называются более высокие энергетические затраты, геополитические риски и медленный экономический рост.

    Эксперты отмечают, что бизнес выбирает США из-за привлекательных налоговых льгот, субсидий и более низких цен на энергию, которые стали «практически непреодолимым» аргументом для инвесторов.

    По словам Марка Лермитта, ситуация в Европе ухудшается на фоне угрозы повышения пошлин на европейские товары со стороны Дональда Трампа.

    Несмотря на снижение общего потока инвестиций, Франция осталась лидером среди европейских стран по количеству иностранных вложений в 2024 году, однако ее собственные показатели снизились на 14%. Представители французского правительства подчеркнули, что эти тенденции связаны с глобальными процессами регионализации цепочек поставок.

    По данным издания, президент Франции Эмманюэль Макрон должен объявить о новых крупных иностранных инвестициях на саммите Choose France, который пройдет в Версале в ближайшие дни.

    Тем временем, как писала газета ВЗГЛЯД, ЕК подписала первые контракты на инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс, при этом общий объем вложений ЕС в поддержку Киева достиг 150 млрд евро.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что поддержка Украины ведет Европу к самоубийству.

    Коментарии (0)
    16 мая 2025, 11:22 • Новости дня
    Директор нацразведки США потребовала ареста экс-главы ФБР Коми

    Директор нацразведки США Габбард потребовала ареста экс-главы ФБР Коми из-за угрозы Трампу

    Tекст: Мария Иванова

    Экс-глава ФБР Джеймс Коми оказался в центре скандала после публикации фотографии, которую американские власти расценили как угрозу Дональду Трампу.

    Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что экс-глава ФБР Джеймс Коми должен быть заключен в тюрьму из-за публикации в соцсетях, которую американские правоохранители расценили как угрозу президенту Дональду Трампу, передает РИА Новости.

    Габбард отметила, что администрация Трампа очень серьезно относится к возможной угрозе, а расследование возглавляет Секретная служба США.

    Ранее Джеймс Коми опубликовал в соцсетях фотографию песка с ракушками, выложенными в виде чисел 8647. Сын президента Дональд Трамп-младший заявил, что это скрытый призыв к убийству его отца, хотя сам Коми объяснил публикацию как безобидную фотографию, увидев в ней «политическое заявление». На момент публикации пост уже был удален.

    «Я очень обеспокоена за жизнь президента, мы уже видели попытки покушения. Я очень обеспокоена за его жизнь, и Джеймс Коми, по моему мнению, должен быть привлечен к ответственности и посажен за решетку за это», – сказала Тулси Габбард в эфире Fox News. Она добавила, что считает объяснения Коми ложью, и подчеркнула: независимо от его мотивации, он должен быть привлечен к ответственности по закону.

    В 2024 году на Дональда Трампа совершили две попытки покушения. Первая произошла во время его выступления в Пенсильвании 13 июля: Трамп получил ранение уха, погиб один зритель, еще двое пострадали.

    Вторая попытка произошла 15 сентября во Флориде у гольф-клуба Трампа, где подозреваемого назвали человеком, одержимым конфликтом на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти США уволили двух высокопоставленных сотрудников разведки после разногласий по поводу связи венесуэльской банды Tren de Aragua с властями Мадуро. Оба чиновника курировали недавний разведывательный доклад, который опроверг заявления президента Дональда Трампа

    Коментарии (0)
    17 мая 2025, 03:14 • Новости дня
    Госдеп решил опубликовать аудиозаписи допроса Байдена

    Аудиозаписи показаний Байдена по делу о секретных документах решено обнародовать

    Tекст: Денис Тельманов

    Следующая неделя может ознаменоваться обнародованием аудиозаписей допроса бывшего президента США по делу о хранении секретных документов.

    Администрация президента США Дональда Трампа планирует опубликовать аудиозаписи бесед экс-главы Белого дома Джо Байдена со спецпрокурором Робертом Хером, сообщает The New York Times.

    Ожидается, что записи станут доступны общественности уже на следующей неделе.

    Ранее, при предыдущей администрации, публикация этих материалов была заблокирована из-за опасений, что раскрытие сведений может негативно повлиять на будущие расследования.

    В феврале прошлого года спецпрокурор Роберт Хер после расследования решил не предъявлять Байдену обвинения, несмотря на доказательства умышленного хранения секретных документов.

    В своем отчете Хер указал, что в ходе дачи показаний Байден «продемонстрировал проблемы с памятью и не мог вспомнить важные даты из своей биографии».

    В январе 2023 года секретные документы были обнаружены в здании вашингтонского аналитического центра, связанного с Байденом, а затем аналогичные материалы нашли и в доме Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американским спецслужбам разрешили использовать мессенджер Signal для рабочих целей, что не нарушает законы США.

    Дональд Трамп оценил ежедневные потери США при Джо Байдене в сумму до 6 млрд долларов. Трамп также оспаривает легитимность помилований, подписанных Байденом с помощью автопена в январе 2025 года, считая, что это может повлиять на юридическую силу документов и изменить понимание президентских полномочий.

    Коментарии (0)
    16 мая 2025, 01:31 • Новости дня
    Стало известно о переговорах Ирана и евротройки в Стамбуле

    Иран провел консультации с Британией, Францией и Германией по ядерной проблематике

    Tекст: Денис Тельманов

    В Стамбуле прошли консультации между иранской делегацией и представителями стран евротройки, посвященные вопросам иранской ядерной программы и перспективам сделки.

    Встреча состоялась на уровне заместителей министров иностранных дел, передает РИА «Новости». Переговоры прошли после того, как четвертый раунд консультаций Ирана с США в Омане завершился 11 мая.

    По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, заметен прогресс и сближение позиций Ирана и США, однако Иран не собирается полностью отказываться от обогащения урана, хотя готов скорректировать его уровень для укрепления доверия.

    Ранее даты визита главы МИД Ирана в страны евротройки оставались не определены, но консультации с европейскими сторонами продолжаются. Власти Ирана подчеркивали, что готовы вести переговоры при условии проявления добрых намерений со стороны европейцев.

    Ранее запланированный раунд консультаций был перенесен в связи с ожиданием новых контактов между Тегераном и Вашингтоном. В переговорах с США иранскую сторону представляет Аббас Аракчи, американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил о готовности отказаться от запасов высокообогащенного урана и ограничить ядерную программу в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций.

    Президент США Дональд Трамп анонсировал возможность скорого заключения соглашения, ограничивающего ядерные разработки Тегерана. Дональд Трамп также выразил желание подписать соглашение с Тегераном при условии отказа Ирана от разработки ядерного арсенала.

    Коментарии (0)
    17 мая 2025, 01:24 • Новости дня
    Стало известно о планах Трампа обсудить переговоры в Стамбуле

    Трамп решил обсудить с Россией итоги переговоров по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшие дни обсудить с российской стороной итоговые вопросы встречи в Стамбуле по украинскому конфликту.

    О планах американского лидера сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

    Макрон заявил: «Президент Трамп рассчитывает организовать переговоры с российской стороной в ближайшие часы или дни, чтобы прояснить то, что имело место на переговорах в Стамбуле и попытаться продвинуться вперед».

    Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить переговоры в Стамбуле без предварительных условий, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил серьезный настрой РФ на поиск путей долгосрочного урегулирования ситуации.

    Переговоры между РФ и Украиной прошли в пятницу, продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил о договоренности с Украиной о масштабном обмене пленными – одна тысяча на одну тысячу, а также о готовности продолжить переговоры. Киев запросил встречу на высшем уровне, Москва приняла этот запрос к сведению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон признал неэффективность стратегии войны на истощение против России и теперь переходит к дипломатическим усилиям для достижения мира на Украине.

    Эксперты отметили, что дипломатическая инициатива теперь также находится на стороне России, а недавний раунд переговоров в Стамбуле прошел по российскому сценарию.

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность телефонного разговора с Владимиром Путиным по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    Дональд Трамп заявил о необходимости личной встречи с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.

    Коментарии (0)
    14 мая 2025, 16:04 • Новости дня
    Трамп спрогнозировал скорое появление хороших новостей по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп допустил, что уже сегодня или на днях по Украине прозвучат значимые заявления с положительным содержанием.

    Во время встречи с эмиром Катара в Дохе американский лидер заявил: «Думаю, у нас будут довольно хорошие новости по Украине сегодня, возможно, завтра и, честно говоря, в пятницу. Но посмотрим», передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома также выразил благодарность Катару за поддержку дипломатических усилий Вашингтона, в частности за помощь в вопросах, связанных с Россией и Украиной.

    Ранее Трамп заявил о необходимости немедленного согласия Киева на переговоры с Москвой по инициативе президента России Владимира Путина. Он также заявил, что настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая.

    Коментарии (0)
    15 мая 2025, 03:50 • Новости дня
    В Иране потребовали немедленной отмены санкций для ядерной сделки с США

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран готов отказаться от запасов высокообогащенного урана и ограничить ядерную программу в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций, заявил советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани.

    «Иран готов подписать ядерную сделку при определенных условиях», – сказал Шамхани. Он заявил, что пойдет на уступки «в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций в отношении Ирана», передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

    Шамхани заявил, что страна готова взять на себя обязательство никогда не производить ядерное оружие и избавиться от всех запасов высокообогащенного урана, пригодного для создания оружия.

    Шамхани уточнил, что Иран согласен обогащать уран только до уровней, необходимых для гражданских целей, и разрешит международным инспекторам контролировать этот процесс.

    На вопрос о возможности немедленного заключения сделки в случае выполнения условий Ирана Шамхани ответил утвердительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Иран готов рассмотреть возможность ограничения уровня или объемов обогащения урана. Вашингтон выразил готовность заключить сделку с Ираном при условии отказа страны от создания ядерного оружия.

    Коментарии (0)
    17 мая 2025, 10:28 • Новости дня
    Telegraph: Украинские чиновники нервничают из-за страха встречи Путина и Трампа
    Telegraph: Украинские чиновники нервничают из-за страха встречи Путина и Трампа
    @ The Kremlin Moscow/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Возможная личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа вызывает серьезное беспокойство у украинских чиновников, опасающихся утраты поддержки без посредников из США, пишет Telegraph.

    По данным издания, именно перспектива такой встречи сегодня не дает чиновникам в Киеве покоя, передает РИА «Новости».

    Журналисты отмечают, что даже обсуждение такой встречи уже является унижением для руководителей стран Евросоюза, которые надеялись на новые антироссийские санкции от Вашингтона.

    По мнению Telegraph, возможные переговоры Путина и Трампа вызывают тревогу у украинских властей, поскольку они опасаются остаться без поддержки, если диалог между главами России и США пройдет без учета их позиции.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о возможном международном телефонном разговоре Владимира Путина.

    Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости встречи с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.

    Песков также заявил, что встреча президентов России и США необходима, но требует тщательной подготовки.

    Коментарии (0)
    16 мая 2025, 13:31 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина и Трампа необходима

    Песков: Встреча Путина и Трампа необходима, но требует подготовки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча президентов России и США необходима, но требует тщательной подготовки, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул необходимость личной встречи президентов России и США. По словам Пескова, такие переговоры требуют скрупулезной подготовки, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что встреча должна быть не только подготовлена, но и результативна. Также он указал, что подобным встречам в верхах всегда предшествуют экспертные переговоры, консультации и длительная напряженная подготовка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным.

    Планируемая встреча будет зависеть от результатов переговоров по Украине в Стамбуле. Белый дом ожидает скорую встречу президентов.


    Коментарии (0)
    Главное
    Туск предрек Западу «тяжелые дни» после переговоров России и Украины
    Швейцарский историк счел ультиматум Мерца России проявлением слабости
    Поджигатель дома Стармера украинец Лавринович оказался связан с ВСУ и модельным бизнесом
    Ким Чен Ын призвал к радикальному усилению военной подготовки армии КНДР
    В Европе установили жесткие лимиты на оплату крупных покупок наличными
    Пленный ВСУ рассказал об охране аэродрома с F-16
    Четырехлетний мальчик из Ярославля погиб в египетском отеле

    Кому нужны российские резервы нефти

    В России готово первое подземное хранилище нефти. До этого в России никогда не строили нефтехранилищ, всю добываемую нефть сразу подавали в трубопроводы. Однако пандемия в 2020 году и санкции в 2022 году подняли вопрос о необходимости создания в России аналога нефтяного резерва США. Нужны ли России стратегические хранилища нефти? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию

    Теперь не только военная, но и дипломатическая инициатива на стороне России – такими словами эксперты описывают результаты первого за три года раунда переговоров в Стамбуле. По мнению аналитиков, сами переговоры не только прошли по российскому сценарию, но и позволили Москве добиться реализации нескольких задач. Подробности

    Перейти в раздел

    Мединского просят вступиться за украинцев с пророссийскими взглядами

    Главу российской делегации на переговорах в Турции Владимира Мединского попросили принять во внимание проблему политзаключенных на Украине. Сейчас в местных тюрьмах и СИЗО находится более 13 тыс. украинцев с пророссийскими взглядами. Как подчеркивают эксперты, репрессивная машина на Украине достигла небывалого размаха и обмен этих людей затруднен. Чем в таком ситуации им могла бы помочь Москва? Подробности

    Перейти в раздел

    Западный ИИ направили против российских подводных лодок

    Военный искусственный интеллект (ИИ) переходит на новый уровень. ВМС Великобритании будут использовать только что показанную немецкую систему обнаружения подводных лодок Lura, которая функционирует с помощью искусственного интеллекта. Происходящее имеет прямое отношение к положению ВМФ России и на Балтике, и в Черном море, и в других акваториях. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Президент США пошел против Израиля

      Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

    • Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

      В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

    • Макрон показал истинное лицо

      Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............