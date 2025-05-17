Президент Ирана подтвердил готовность к переговорам с США по атомной энергетике

Tекст: Александра Юдина

Он отметил, что несмотря на заявления Трампа о наличии «невиданных инструментов насилия», иранская сторона будет вести переговоры с США, не отказываясь от развития мирной атомной энергетики, передает ТАСС.

Пезешкиан подчеркнул, что слова Трампа о мире противоречат его же угрозам, и задался вопросом, каким заявлениям стоит доверять.

Президент Ирана добавил, что страна не собирается поддаваться запугиваниям или уступать в важных вопросах, подчеркнув уверенность в собственных возможностях и праве на развитие.

Ранее президент США заявил о направленном Тегерану предложении по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы.

До этого американский лидер также заявил о готовности подписать соглашение с Тегераном, если Иран откажется от создания ядерного арсенала. В четверг советник верховного лидера Ирана Али Шамхани сообщил, что Тегеран готов отказаться от запасов высокообогащенного урана и ограничить ядерную программу в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций.