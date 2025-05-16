В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.4 комментария
США направили Ирану предложение по ядерной программе
Трамп подтвердил передачу Ирану предложения по ядерной сделке
Президент США Дональд Трамп заявил о направленном Тегерану предложении по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы.
«Да, они получили предложение. Что еще важнее, они знают, что действовать нужно быстро, [иначе] случится что-то плохое», – сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета по пути из ОАЭ в США. Трансляцию беседы вела пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.
Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал возможность скорого заключения соглашения, ограничивающего ядерные разработки Тегерана, отметив простоту формулировки будущей сделки.
Ранее американский лидер также заявил о готовности подписать соглашение с Тегераном, если Иран откажется от создания ядерного арсенала. В четверг советник верховного лидера Ирана Али Шамхани сообщил, что Тегеран готов отказаться от запасов высокообогащенного урана и ограничить ядерную программу в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций.