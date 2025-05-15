Трамп заявил о готовности сделки США и Ирана по ядерной программе

Tекст: Мария Иванова

США и Иран находятся на финальной стадии переговоров по соглашению, регулирующему иранскую ядерную программу, передает ТАСС. Дональд Трамп отметил, что Иран согласился на условия, при которых страна не будет производить радиоактивную пыль.

Президент США добавил: «Я хочу, чтобы у них все было хорошо. Иран – великая страна, но она не может иметь ядерное оружие. Все просто. Никаких 30-страничных документов, всего одно предложение – они не могут обладать ядерным оружием». По мнению Трампа, стороны близки к заключению соглашения.

Встреча состоялась в Дохе, где американский лидер провел переговоры с представителями деловых кругов США и Катара.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил о готовности подписать соглашение с Тегераном, если Иран откажется от создания ядерного арсенала.

В четверг советник верховного лидера Ирана Али Шамхани сообщил, что Тегеран готов отказаться от запасов высокообогащенного урана и ограничить ядерную программу в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций.

При этом Дональд Трамп подчеркнул, что всегда рассматривает возможность введения вторичных санкций против России и Ирана.