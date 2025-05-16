Станковича оштрафовали на 250 тыс. рублей за некорректный жест

Tекст: Дарья Григоренко

Григорьянц заявил: «Станкович вел себя корректно на заседании КДК. Мы приняли решение за оскорбительное поведение официального лица клуба в отношении соперника, которое не повлекло удаления и не указано в протоколе матча, оштрафовать главного тренера Станковича на 250 тысяч рублей. Он (жест) был неуместным и непрофессиональным со стороны тренера. КДК принял решение, что это был жест пересчета купюр, а он это не признал», передает РИА «Новости».

По словам Григорьянца, Станкович объяснил, что жест якобы означал раздачу желтых карточек, ведь «Спартак» получил много предупреждений в матче. Однако комитет выяснил, что стандартный жест для желтых карточек отличается.

Жест, имитирующий пересчет купюр, был заснят на видеозаписях и определен как направленный в сторону технической зоны «Динамо». Судьи и делегаты инцидент не зафиксировали, поэтому тренер не был удален с поля во время игры.

В минувшее воскресенье «Спартак» проиграл «Динамо» со счетом 0:2. В концовке матча Станкович после решения арбитра Алексея Сухого не назначать пенальти в ворота «бело-голубых» показал жест в адрес судьи, намекающий на его предвзятость.

4 мая московский «Спартак» сыграл вничью 0:0 с «Факелом» в Воронеже и потерял математические шансы догнать лидирующий «Краснодар» в чемпионате России.