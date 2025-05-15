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Бобровский побил рекорд «Флориды» по продолжительности «сухой серии»
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский не пропускал шайб более 143 минут в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги.
В ночь на четверг «Флорида Пантерз» разгромила «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 6:1, передает РИА «Новости». Вратарь Сергей Бобровский едва не оформил второй подряд матч на ноль, однако пропустил одну шайбу за 66 секунд до финальной сирены.
Сухая серия Бобровского длилась 143 минуты 25 секунд, что стало новым рекордом клуба в плей-офф НХЛ. Предыдущее достижение принадлежало американцу Джону Ванбисбруку, который не пропускал 141 минуту 31 секунду в сезоне плей-офф 1996 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Бобровский установил рекорд НХЛ, выиграв 400 матчей быстрее всех вратарей в истории лиги. Он обошел Доминика Гашека по числу побед среди европейских вратарей в НХЛ. В составе «Флориды» Бобровский, вместе с Дмитрием Куликовым и Владимиром Тарасенко, завоевал Кубок Стэнли.