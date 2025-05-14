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Саудовская Аравия заявила о продолжении усилий по решению конфликта на Украине
Кронпринц Саудовской Аравии подтвердил намерение помочь решить украинский кризис
На саммите в Эр-Рияде наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд подчеркнул готовность продолжить политические усилия по разрешению украинского кризиса.
Кронпринц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил о готовности Саудовской Аравии продолжать работу по поиску политического решения украинского кризиса, передает ТАСС.
Принц отметил, что королевство будет прилагать усилия для урегулирования ситуации, а также приветствовал инициативы президента США, направленные на прекращение конфликта.
В ходе выступления на саммите США и арабских монархий Персидского залива в Эр-Рияде он подчеркнул, что встреча демонстрирует намерение Саудовской Аравии и ее партнеров продолжать сотрудничество по вопросам региональной и международной безопасности. По его словам, королевство поддерживает координацию действий для достижения стабильности.
Ранее в Эр-Рияде стартовал саммит Соединенных Штатов и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Напомним, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде в марте продолжались более 12 часов.