Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.2 комментария
Аэропорт Нижнекамска временно приостановил прием и отправку рейсов
Аэропорт Бегишево в Нижнекамске временно приостановил прием и отправку всех рейсов с 9.27 по московскому времени.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKE) были введены с 9.27, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
В данный момент аэропорт не принимает и не отправляет рейсы. Причины ограничения не указываются. Ожидается, что работа аэропорта будет возобновлена после отмены временных ограничений. Пассажирам рекомендуется уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне аэропорты Нижнекамска и Бугульмы остановили отправку и прием воздушных судов из-за введенных ограничений.
Днем ранее аэропорты Мурманска и Апатитов приостановили прием и отправку рейсов.
7 мая также вводились ограничения в аэропортах Нижнекамска и Кирова.