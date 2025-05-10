Аэропорт Нижнекамска временно приостановил прием и отправку рейсов

Tекст: Мария Иванова

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKE) были введены с 9.27, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

В данный момент аэропорт не принимает и не отправляет рейсы. Причины ограничения не указываются. Ожидается, что работа аэропорта будет возобновлена после отмены временных ограничений. Пассажирам рекомендуется уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне аэропорты Нижнекамска и Бугульмы остановили отправку и прием воздушных судов из-за введенных ограничений.

Днем ранее аэропорты Мурманска и Апатитов приостановили прием и отправку рейсов.

7 мая также вводились ограничения в аэропортах Нижнекамска и Кирова.