Минкульт Украины обратился в СБУ из-за клипа Валерии

Tекст: Мария Иванова

Украинский Минкульт обратился в Службу безопасности Украины по поводу нового клипа певицы Валерии, сообщает «Царьград». Причиной обращения послужило подозрение в нарушении певицей украинских санкций, которые запрещают ей въезд на территорию страны.

На кадрах клипа Валерия исполняет песню «С чего начинается Родина» на фоне развалин в черном платье под аккомпанемент баяниста.

Украинский Минкульт заявил, что точное место съемок установит СБУ. В случае подтверждения нарушения санкций Валерии может грозить уголовное преследование.

Российские СМИ отмечают, что клип, вероятно, был снят на фоне декораций Брестской крепости в Москве.

Напомним, в апреле полиция Николаева привлекла женщину к административной ответственности за прослушивание российских песен в автомобиле, квалифицировав это как мелкое хулиганство. Ранее полиция Киева задержала подростков за прослушивание русских песен на улице.

При этом три русскоязычные композиции, включая Fake ID рэперов Kizaru и Icegergert, возглавили топ-50 Spotify на Украине, несмотря на попытки властей вытеснить российскую культуру из медиапространства.