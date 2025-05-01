Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.9 комментариев
Минкульт Украины обратился в СБУ из-за клипа Валерии
Чиновники на Украине заинтересовались клипом Валерии, где певица исполняет песню на фоне руин, они передали дело в СБУ.
Украинский Минкульт обратился в Службу безопасности Украины по поводу нового клипа певицы Валерии, сообщает «Царьград». Причиной обращения послужило подозрение в нарушении певицей украинских санкций, которые запрещают ей въезд на территорию страны.
На кадрах клипа Валерия исполняет песню «С чего начинается Родина» на фоне развалин в черном платье под аккомпанемент баяниста.
Украинский Минкульт заявил, что точное место съемок установит СБУ. В случае подтверждения нарушения санкций Валерии может грозить уголовное преследование.
Российские СМИ отмечают, что клип, вероятно, был снят на фоне декораций Брестской крепости в Москве.
Напомним, в апреле полиция Николаева привлекла женщину к административной ответственности за прослушивание российских песен в автомобиле, квалифицировав это как мелкое хулиганство. Ранее полиция Киева задержала подростков за прослушивание русских песен на улице.
При этом три русскоязычные композиции, включая Fake ID рэперов Kizaru и Icegergert, возглавили топ-50 Spotify на Украине, несмотря на попытки властей вытеснить российскую культуру из медиапространства.