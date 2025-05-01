Эксперты: Первомай – это праздник миллионов людей, которые развивают Россию

Политолог Шаповалов: Труд – одна из ключевых ценностей российской цивилизации

Tекст: Олег Исайченко

«Первомай в современной России получил дополнительные смыслы и концептуализацию. В этот день мы чествуем всех тружеников – от рабочих заводов до ИТ-специалистов: это миллионы россиян, чья созидательная деятельность развивает страну», – отметил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

«Труд – одна из базовых, ключевых традиционных ценностей нашего общества и российской цивилизации в целом. Множество великих художественных произведений посвящено труженикам, причем не только советского периода. Кроме того, важность труда подчеркивается сложностью природно-климатических, географических условий России, а также масштабностью задач, стоящих перед нашей страной», – пояснил он.

«Неслучайно звание Героя Труда в России – важнейших из символов признания заслуг человека перед Отечеством», – указал собеседник, напомнив о трудовых подвигах россиян: от недавно поднятого в небо самолета МС-21 с новейшими отечественными системами и агрегатами – до ранее возведенного Крымского моста, сложных инфраструктурных проектов на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и так далее.

«Последние годы отчетливо показали, что Россия бережно хранит традицию трудовых подвигов – об этом же говорит способность мобилизоваться в решающий момент и добиться победы. Наш военно-промышленный комплекс – надежная опора фронта. Также возрождается среднее профессиональное образование, действует федеральный проект «Профессионалитет». Все наиболее значимые отрасли получают пополнение квалифицированными кадрами», – напомнил он.

«При этом в конце советской эпохи Первомай воспринимался как очередной обязательный праздник. А сейчас мы гордимся тружениками, а также повышаем производительность труда с помощью цифровизации и роботизации», – продолжил политолог Никита Ляховецкий.

«В День труда мы должны помнить, что наши промышленники в последние годы столкнулись с беспрецедентными санкционными вызовами. Они смогли обойти рестрикции западных стран и, несмотря на трудности, развивают внутреннее производство», – подчеркнул аналитик.

«Отдельно нужно отметить, что тыл, а именно российские оборонные предприятия, оказывают максимально возможную поддержку фронту. 1 Мая мы чтим их вклад в нашу общую победу в СВО», – резюмировал эксперт.

Напомним, Первомай отмечают в России, США и ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии. Этот праздник отмечался и в дореволюционной России, однако с 1917 года он стал массовым. После развала СССР Верховный Совет РФ переименовал День солидарности трудящихся в Праздник весны и труда.