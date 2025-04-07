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ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 150 военных
Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, сообщили в Минобороны.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Беловод, Варачино, Владимировки, Водолаг, Журавки, Локни, Мирополья, Садков, Шалыгино, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области.
За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, две бронемашины, миномет, а также два пункта управления БПЛА.
За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 72470 военнослужащих, 404 танка, 331 боевую машину пехоты, 297 бронетранспортеров, 2256 бронемашин, 2637 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 америкаснких HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники.
Ранее в понедельник стало известно, что группировка войск «Север» отразила попытку прорыва украинских сил через государственную границу в Белгородскую область.
Накануне потери ВСУ на Курском направлении перевалили за 72 тыс. человек.