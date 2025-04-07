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В Магаданской области нашли тела погибших туристов
Спасатели извлекли тела четырех погибших при лавине туристов в Магаданской области
В Магаданской области спасатели обнаружили тела четырех туристов, погибших в результате схода лавины на перевале «Дядя Ваня», их поиски продолжались с 27 марта.
Спасатели извлекли из-под снега тела четырех туристов, погибших в результате схода лавины в Магаданской области, передает ТАСС. Поисковая операция продолжалась с 27 марта, вечером 7 апреля спасатели Главного управления МЧС по Магаданской области и областного Пожарно-спасательного центра смогли завершить работы на перевале «Дядя Ваня».
В пресс-службе ГУ МЧС Магаданской области сообщили, что тела всех четверых погибших были найдены и извлечены. «Вечером 7 апреля группа спасателей обнаружила и извлекла из-под снега тела всех четверых погибших на перевале «Дядя Ваня» туристов», – уточнили в ведомстве.
Сход лавины произошел в сложных погодных условиях, что затруднило проведение поисково-спасательной операции. Тем не менее, благодаря слаженной работе спасателей, удалось провести успешное завершение операции по поиску и извлечению тел погибших.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вертолет Ми-8 ХАСЦ МЧС отправился на поиски тел четырех туристов, погибших под лавиной в Магаданской области.
Поиск был затруднен из-за сложного рельефа и плохой погоды.
Спасатели ранее обнаружили и эвакуировали двух выживших туристов после схода лавины.