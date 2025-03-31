Сложный рельеф осложнил поиск тел жертв лавины в Магаданской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Спасатели в Магаданской области продолжают искать тела четырех погибших туристов после схода снежной лавины, передает ТАСС. Поиски тел ведутся с 27 марта, однако сложный рельеф и погодные условия мешают спасателям добраться до места трагедии. По словам представителей пресс-службы СУ СК РФ по региону, место нахождения тел зафиксировано, но наземная группировка не смогла преодолеть последние пять километров.

В случае, если наземным спасателям не удастся добраться до места, планируется задействовать вертолеты для эвакуации тел с помощью авиации. На данный момент двое выживших туристов находятся под наблюдением врачей в Магаданской областной больнице. Вчера с ними проводились следственные действия. Ожидается, что они останутся в Магадане до момента выписки.

27 марта в районе перевала Дядя Ваня, расположенного в 60 км от поселка Синегорье Ягоднинского района, снесло лавиной туристическую группу из шести человек, четверо из которых не выжили. Следственные органы продолжают расследование инцидента, чтобы определить причины и обстоятельства происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели МЧС эвакуировали выживших после схода лавины на Колыме, в результате которой в Магаданской области погибли четыре туриста. В Казахстане также при сходе лавины погибла россиянка.