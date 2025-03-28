Страх дружбы с Америкой, Китаем и кем угодно ещё – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать её почаще.0 комментариев
Спасатели МЧС эвакуировали выживших после схода лавины на Колыме
Спасатели МЧС эвакуировали двух выживших после схода лавины в Магаданской области
В Магаданской области спасатели обнаружили и эвакуировали двух выживших туристов после схода лавины, сообщили в МЧС.
Спасатели эвакуировали двух человек, которые выжили после схода лавины в Магаданской области, сообщается в Telegram-канале МЧС.
Инцидент произошел рано утром, и сотрудники МЧС обнаружили туристов в 5 часов утра.
Несмотря на сложные погодные условия, спасатели потратили три часа на то, чтобы спустить пострадавших на носилках к подножию горы, где их ожидала медицинская помощь. Затем для эвакуации использовался вертолет Ми-8 МЧС России. Туристов доставят к медикам для дальнейшего обследования и оказания необходимой помощи.
Ранее в результате схода снежной массы в Магаданской области погибли четыре человека. На казахстанском горнолыжном курорте Шымбулак при сходе лавины погибла российская гражданка.
В Карачаево-Черкесии после трагедии с лавиной, унесшей жизни двух человек, возбудили уголовное дело о халатности, связанное с нарушением мер безопасности во время сборов.