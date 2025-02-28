После гибели людей под лавиной в КЧР следствие завело дело о халатности

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело о халатности после гибели двух человек из-за схода лавины, сообщает ТАСС. Трагедия произошла 19 февраля в Софийском ущелье, когда группа сотрудников противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края, находившихся на учебно-тренировочных сборах, оказалась под лавиной. Прокуратура Зеленчукского района признала законным решение о возбуждении дела по ст. 293 УК РФ о халатности.

По данным прокуратуры, сотрудники службы выдвинулись в горы без необходимых мер безопасности, проигнорировав вероятность схода снежных лавин. В результате трагедии появились жертвы. Среди группы был мужчина, не имевший допуска к участию в сборах.

Следственное управление СК России по Карачаево-Черкесии проводит расследование, в рамках которого уже произведена выемка документов, допрошены сотрудники спасательной службы, назначены судебные экспертизы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии альпинист, который спасся после схода лавины, обнаружил тела двух погибших туристов. Группа туристов, попавшая под лавину в Карачаево-Черкесии, не зарегистрировалась в МЧС перед выходом на маршрут. Снежная лавина в Карачаево-Черкесии могла сойти с гор после обильного снегопада, что повысило риск для туристов.