Жуткая ирония состоит в том, что даже ливийские исламисты поняли, к чему ведет бесконтрольная политика потакания и поощрения массовой неквалифицированной инокультурной миграции.3 комментария
Британия решила заменить боевые самолеты Hawk на итальянский аналог Як-130
Британские власти выбрали российско-итальянский самолет M-346 для замены устаревших Hawk
Британское правительство планирует заменить устаревшие самолеты Hawk на разработанные с Россией итальянские M-346, что вызвало недовольство в парламенте.
Британские власти намерены заменить устаревшие самолеты Королевских ВВС Hawk на итальянские M-346, сообщает The Sun. Hawk T1 должны быть выведены из эксплуатации к 2030 году, а у более новой модели Hawk T2 уже обнаружены проблемы с двигателями. Завод в Йоркшире, где ранее производились BAE Hawks, был закрыт в 2020 году, и на данный момент альтернатива этим самолетам не найдена.
Британское правительство рассматривает возможность приобретения самолета Aermacchi M-346, стоимость которого составляет 19 млн фунтов стерлингов. Этот самолет является результатом совместной российско–итальянской разработки – в России он известен как учебно-боевой Як-130.
Британский парламентарий Алек Шелбрук выразил возмущение таким решением. По его словам, приобретение российско-итальянского самолета является ошибочным сигналом для страны, твердо поддерживающей Украину, и оскорблением памяти тысяч погибших.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия рассматривает возможность задействования своих истребителей в обеспечении нужд противовоздушной обороны на западе Украины, но окончательное решение пока не принято.
Вместо отправки на Украину сухопутных войск Великобритания может направить свои истребители Typhoon для патрулирования воздушного пространства над Украиной в рамках миротворческой миссии.