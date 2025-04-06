Беженец из Дзержинска не смог похоронить соседа и соседку из-за атак дронов ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», беженец из Дзержинска в ДНР Владимир Касиян столкнулся с серьезными трудностями при попытке похоронить своих соседей. Из-за постоянных атак дронов вооруженных сил Украины он не мог похоронить погибшего соседа Сергея в течение четырех дней. «Я хотел зайти в комнату, где он был на кухне. Только за ручку взял – и я засыпанный, там строительный материал, по самую грудь, и нога тут ранена, была разбита полностью», – рассказал Касиян.

Касиян также упомянул, что соседка Павлина, еще одна жительница Дзержинска, погибла вскоре после Сергея. Он объяснил, что не смог похоронить ее, так как она была убита в результате удара дрона, когда пошла по воду к соседке. «Я услышал сильный хлопок рядом. «Камик» (дрон), упала бомбочка и все», – добавил он, описывая случившееся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные сорвали контратаку ВСУ под Дзержинском, где активно применялись боевые дроны. Также сообщалось, что ВСУ в Дзержинске обстреляли позиции со своими солдатами. В последние дни ВСУ начали использовать FPV-дроны повышенной дальности.