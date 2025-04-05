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Журналист Боуз обвинил ЕС в некомпетентности из-за запугивания «войной» с Россией
Журналист Боуз: ЕС и НАТО пугают войной с Россией для сокрытия некомпетентности
Евросоюз и НАТО создают угрозу «войны» с Россией, чтобы отвлечь внимание от собственной некомпетентности и инвестировать миллиарды в оружейную промышленность, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
Ирландский журналист Чей Боуз заявил в соцсети X бывший Twitter, заблокирован в России), что Евросоюз и НАТО используют угрозу военной конфронтации с Россией, чтобы скрыть свою некомпетентность, передает РИА «Новости».
По словам журналиста, это позволяет отвлечь внимание общественности и направить миллиарды в оружейную промышленность.
По его словам, россияне и не думают «вторгаться» в Европу.
«Это гигантская афера ЕС ради отвлечения внимания от своей вопиющей некомпетентности», – отметил журналист.
Ранее главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Россия представляет собой «хроническую угрозу» для США.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что международная изоляция России существует лишь в воображении западных чиновников.
До этого замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал «Калибр», «Искандер» и «Орешник» средствами от русофобии в Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа пытается склонить Америку к общей борьбе с Россией.