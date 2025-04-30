  • Новость часаВ ЕС заявили о плане «Б» по санкциям против России при выходе США из переговоров
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В мире начинается игра в империи

    Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем корейцам наша СВО

    Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.

    12 комментариев
    30 апреля 2025, 22:17 • Новости дня

    В ЕС заявили о плане «Б» по санкциям против России при выходе США из переговоров

    Глава дипломатии ЕС Каллас заявила о плане «Б» по санкциям против России

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз готовит план «Б» для усиления давления на Россию в случае ухода США с переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью изданию Financial Times.

    Кая Каллас в интервью Financial Times рассказала о существовании у Евросоюза резервного плана по поддержанию санкционного режима против России. По ее словам, такой шаг может понадобиться, если Венгрия заблокирует продление экономических санкций ЕС в июле или если США выйдут из переговоров по Украине, передает РИА «Новости».

    Каллас отметила, что Брюссель по-прежнему сосредоточен на сохранении согласия всех стран ЕС в вопросе санкционной политики.

    Глава дипломатии ЕС также добавила, что продолжаются консультации с Вашингтоном и другими партнерами для гарантии сохранения санкционного режима. При этом Каллас признала, что в случае ухода США Европе будет сложнее компенсировать недостаток военной помощи Украине.

    Ранее власти Венгрии начали формировать альянс стран Европейского союза с целью добиться отмены санкций против России.

    Венгрия отказалась поддержать новые санкции ЕС против России, несмотря на давление со стороны ряда европейских коллег и Украины.

    Ряд стран ЕС разрабатывают способ принять санкции против России без одобрения со стороны Венгрии.

    29 апреля 2025, 17:48 • Новости дня
    Европейские лидеры отказались посетить Киев 9 мая

    Politico: Европейские лидеры отказались посетить Киев 9 мая

    Европейские лидеры отказались посетить Киев 9 мая
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несколько европейских лидеров отказались посетить Киев 9 мая по приглашению Украины, пишет издание Politico.

    Как сообщает Politico, европейские лидеры, включая премьера Польши Дональда Туска, президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Британии Кира Стармера и вероятного будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца, отклонили приглашение Украины посетить Киев 9 мая, передает РИА «Новости».

    «Украина пригласила европейских лидеров 9 мая на саммит, чтобы противостоять картине парада Победы в Москве», – говорится в сообщении издания. Вместо поездки в Киев Туск отправится в Нанси для подписания договора в области безопасности с Макроном. Стармер планирует посетить оборонный саммит в Осло, а Мерц также не планирует поездку в Киев.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова назвала намерение Владимира Зеленского пригласить лидеров стран ЕС в Киев 9 мая «театром абсурда».

    Сообщалось, что глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро планирует посетить Киев 9 мая для участия во встрече глав МИД европейских стран.

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    29 апреля 2025, 06:38 • Новости дня
    Греция сообщила о требовании США о передаче ЗРК Patriot Украине
    Греция сообщила о требовании США о передаче ЗРК Patriot Украине
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Греческие власти столкнулись с усиленным давлением Вашингтона по вопросу передачи Киеву ЗРК Patriot, размещенных сейчас в Саудовской Аравии, пишет Kathimerini.

    По данным издания, США аргументируют свою позицию тем, что в связи с возможным сокращением американской поддержки Киева европейские страны должны взять на себя большую ответственность за военную помощь Украине, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что Афины, формирующие собственную систему противовоздушной обороны, не могут отказаться от столь ценных систем вооружения.

    Газета подчеркивает, что греческие власти пытаются лавировать между изменившейся позицией Вашингтона и необходимостью сохранить важные элементы национальной безопасности.

    Помимо ЗРК Patriot, США также добиваются от Греции участия греческого фрегата в операции против хуситов в Аденском заливе.

    Источник отмечает, что Афинам сложнее отказать по этому вопросу, поскольку эта миссия призвана обеспечивать безопасность торгового судоходства, что имеет стратегическое значение для греческой экономики.

    Ранее греческий портал Pronews сообщил, что Греция может передать Украине системы Patriot, если США предоставят финансовую компенсацию и гарантии безопасности от Турции. Однако это заявление опровергло правительством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия предлагала укреплять взаимодействие с Грецией в рамках Совета Безопасности ООН, что подчеркнуло значимость совместной работы для обеспечения международной безопасности.

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    30 апреля 2025, 19:25 • Видео
    Украина отвергла перемирие

    Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

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    30 апреля 2025, 14:25 • Новости дня
    ЕК предупредила Сербию о последствиях визита Вучича в Россию 9 мая
    ЕК предупредила Сербию о последствиях визита Вучича в Россию 9 мая
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия предупредила Сербию о том, что визит президента страны Александра Вучича в Москву на День Победы может осложнить переговоры по вступлению в Евросоюз.

    Об этом заявил журналистам представитель ЕК Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе, комментируя итоги поездки еврокомиссара Марты Кос в Белград 29 апреля, передает ТАСС.

    «Мы предупредили Сербию, что визит в Москву может осложнить процесс переговоров и подготовки к вступлению в ЕС. Мы ожидаем от Сербии подтверждения своих стратегических приоритетов», – сказал Мерсье.

    Он также отметил, что, по мнению ЕК, страны – кандидаты в ЕС «не должны продолжать отношения с Россией, как будто ничего не произошло».

    Ранее Вучич заявил, что он не изменил своего решения посетить Москву 9 мая, несмотря на значительное политическое давление, которое оказывается на него извне. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ждет Вучича в Москве на торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Еврокомиссия выразила надежду, что Вучич не посетит Москву на празднование 80-летия Победы. Спикер МИД России Мария Захарова назвала проявлением европейского нацизма планы ЕС запретить лидерам стран приезжать в Москву на 9 Мая.

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    28 апреля 2025, 14:05 • Новости дня
    В ЕК пообещали ввести санкции за военное партнерство России и КНДР

    Еврокомиссия пообещала ввести санкции за военное партнерство России и КНДР

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия активизирует работу по введению нового санкционного пакета из-за военного сотрудничества России и КНДР, заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

    Европейская комиссия собирается принять дополнительные ограничительные меры против России из-за ее взаимодействия с КНДР, передает ТАСС.

    Глава пресс-службы ЕК Паула Пинью заявила, что Еврокомиссия не потерпит военного сотрудничества России и КНДР, а представитель ЕК Анита Хиппер заявила, что европейские власти «будут делать еще больше для запуска 17-го пакета санкций против России», и пообещала усилить давление с целью «ослабить Россию».

    Согласно 4-й статье Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, в случае вооруженного нападения на одного из участников соглашения другой участник должен незамедлительно оказать военную и иную помощь всеми доступными средствами.

    Ранее власти Южной Кореи назвали военное сотрудничество России и КНДР «незаконным».

    Северная Корея направила подразделения Корейской народной армии для поддержки России в отражении украинской агрессии в Курской области.

    Военнослужащие КНДР ранее проходили огневую подготовку и учились бороться с беспилотниками с помощью дробовиков.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам КНДР за участие в разгроме украинских боевиков в Курской области.

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    28 апреля 2025, 08:25 • Новости дня
    Постпред КНР в ООН заявил о несоответствии США статусу великой державы

    Постпред КНР в ООН Чэнь Сюй назвал пошлинную политику США эгоистичной

    Tекст: Вера Басилая

    Поведение США в торговых вопросах не соответствует позиции великой державы, заявил постоянный представитель Китая при ООН в Женеве Чэнь Сюй.

    Чэнь Сюй заявил, если Вашингтон действительно хочет решить проблему торгового дефицита, ему следует занять серьезную и искреннюю позицию, а не демонстрировать подход, при котором «ты должен подчиняться, иначе тебе не выжить», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что подобная линия США – это экономическое давление, не способствующее развитию глобального бизнеса. Чэнь Сюй подчеркнул, что такой образ мышления нельзя назвать желательным, и он далек от поведения, которого ожидают от крупных держав.

    В ходе торгового противостояния между странами взаимные пошлины достигли 125% для китайских и американских товаров. Кроме того, США ввели дополнительную пошлину в размере 20% в отношении товаров из Китая, обосновав этот шаг недостаточной борьбой Пекина с синтетическими наркотиками.

    Ранее власти Пекина обсуждали возможность временно отменить высокие пошлины на часть американских товаров, включая медицинское оборудование и промышленные химикаты.

    Китайские производители решили переориентировать поставки в Турцию из-за пошлин США.

    Белый дом исключил возможность одностороннего снижения тарифов для китайской продукции, настаивая на взаимных уступках.

    Администрация президента США, как отмечало издание The Wall Street Journal, обсуждала возможное уменьшение таможенных пошлин на китайские товары для улучшения отношений между странами.

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    28 апреля 2025, 08:45 • Новости дня
    Словацкий политик предупредил о последствиях антироссийских санкций

    Политик Слота заявил о негативном влиянии антироссийских санкций на Словакию

    Tекст: Вера Басилая

    В Словакии отмечают конкретные случаи сокращений и остановки предприятий на фоне антироссийских санкций, негативно повлиявших на экономику страны, заявил словацкий политик, глава политической партии DOMOV («Дом – национальная партия») Павол Слота.

    По словам Слоты, уже сейчас есть примеры: автозавод Volkswagen начал сокращение сотрудников, а одна из обувных фабрик полностью прекратила производство, что напрямую связано с антироссийскими мерами Запада, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что подобных случаев может стать больше, так как считает действующие санкции антисловацкими. Слота подчеркнул, что инициатива о проведении референдума по отмене санкций направлена на защиту национальных экономических интересов, которые, по его мнению, недостаточно защищает нынешнее правительство.

    Политик предлагает вынести на референдум вопрос о возможности отказа Словакии от санкций против России, которые, как он заявляет, вредят гражданам и предпринимателям страны. Слота добавил, что необходимо хотя бы снизить ущерб от европейских ограничений.

    По законам республики, для проведения референдума требуется собрать не менее 350 тыс. подписей. Ранее политик сообщил, что уже собрано 356 593 подписи.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна может наложить вето на новые антироссийские санкции Европейского союза, если они будут мешать мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Евросоюз отложил план по отказу от российских энергоносителей.

    До этого словацкие активисты передали президенту страны Петеру Пеллегрини петицию с более чем 450 тыс. подписей за референдум об отмене санкций против России.

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    29 апреля 2025, 11:05 • Новости дня
    Volvo Cars объявила о сокращении расходов и персонала после падения прибыли

    Volvo Cars из-за падения прибыли анонсировала увольнения и жесткую экономию

    Tекст: Ирма Каплан

    Шведская Volvo Cars планирует сэкономить 18 млрд крон (1,87 млрд долларов) на фоне резкого падения операционной прибыли за первый квартал года и сокращения выручки, сообщает CNBC.

    Шведский автопроизводитель Volvo Cars, принадлежащий китайской Geely Holding, объявил о планах по снижению расходов на 18 млрд шведских крон (1,87 млрд долларов) после резкого падения операционной прибыли, сообщает CNBC.

    «Операционная прибыль Volvo Cars за первые три месяца года составила 1,9 млрд крон, что ощутимо ниже прошлогодних 4,7 млрд крон за аналогичный период. Маржа по прибыли до вычета процентов и налогов снизилась до 2,3%, а выручка сократилась до 82,9 млрд крон против 93,9 млрд за первый квартал прошлого года», – сказано в материале.

    Volvo Cars объяснила ухудшение показателей падением оптовых продаж из-за планового сокращения запасов, неблагоприятного курса валют и нестабильности в мировой автопромышленности.

    Так называемый план действий по расходам и денежным средствам компании включает сокращение инвестиций и увольнения персонала по всему миру, заявили в Volvo Cars.

    В отчете компании отмечается, что компания не будет предоставлять финансовые прогнозы на 2025 и 2026 годы. Гендиректор Хокан Самуэльссон заявил, что Volvo Cars сталкивается с высокой конкуренцией, падением объемов, ценовым давлением и торговыми тарифами, что затрудняет прогнозирование будущего. По его словам, фокус аналитиков смещен на управляемые компанией процессы и сокращение затрат.

    В первом квартале доля электрифицированных автомобилей в продажах Volvo Cars достигла 43%. Компания планирует довести этот показатель до 90–100% к 2030 году. В отчете компания также объявила о планах повысить эффективность производства в США и увеличить выпуск автомобилей в регионах, где они продаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, свыше десяти автомобильных производителей и Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) получили штраф от Европейской комиссии в размере 458 млн евро за сговор в утилизации автомобилей. Среди нарушителей названы такие компании, как BMW, Ford, Honda, Jaguar Land Rover, Hynday, Mazda, Mitsubishi, Opel, Renault, Toyota, Volkswagen и Volvo.

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    30 апреля 2025, 13:19 • Новости дня
    Суд ЕС подтвердил запрет на ввоз евро в Россию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский суд общей юрисдикции постановил, что запрет на ввоз наличных евро в Россию распространяется даже на случаи оплаты медицинских услуг, включая стоматологическое лечение.

    Суд Европейского союза подтвердил запрет на ввоз в Россию наличных евро даже для оплаты медицинских услуг, передает ТАСС. В решении суда указано, что ограничения распространяются на любые случаи ввоза купюр евро или валюты стран Евросоюза, независимо от назначения средств.

    Иск рассматривался с 2023 года после инцидента во Франкфурте-на-Майне, когда у пассажирки, следовавшей транзитом в Россию, изъяли 15 тыс. евро, предназначенных для оплаты стоматологических услуг и протезирования. Власти Германии сослались на положения ЕС, запрещающие ввоз наличных евро в Россию, утверждая, что эти деньги могут быть использованы для финансирования спецоперации на Украине.

    В решении суда подчеркивается: «Запрет на ввоз в Россию купюр евро или другой валюты стран ЕС применим и для случаев, когда эти средства предназначены для оплаты услуг здравоохранения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз намерен ограничить импорт из России цемента, икры и водки, а также собрался запретить импорт угля и ограничить ввоз российских удобрений, при этом Европейская комиссия рекомендовала изучить возможность отзыва «золотых паспортов» у граждан России.

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    29 апреля 2025, 20:08 • Новости дня
    Режим ЧС объявили в столице Литвы после пожара на мусороперерабатывающем заводе

    Стало известно о ЧС после пожара на мусороперерабатывающем заводе в Вильнюсе

    Tекст: Ирма Каплан

    Городские службы перешли в режим повышенной готовности после пожара на мусороперерабатывающем заводе Energesman в Вильнюсе, что парализовало систему управления отходами, пишет портал Delfi.

    Чрезвычайная ситуация объявлена в Вильнюсе после крупного пожара на мусороперерабатывающем заводе Energesman, мэр столицы Литвы Валдас Бенкунскас сообщил, что учреждениям необходимо срочно согласовать временные схемы утилизации мусора и ввел в городе режим ЧС, сообщил портал Delfi.

    «В Вильнюсе объявлена чрезвычайная ситуация из-за проблем с утилизацией отходов. Мы ведем переговоры с частными субъектами, перевозчиками, которые работают с отходами и имеют частные сортировочные линии, чтобы максимально использовать их возможности для сортировки и сожжения отходов на когенерационной электростанции», – сказал Бенкунскас.

    Он добавил, что в Вильнюсе в день собирается около 400 т смешанных коммунальных отходов. Вся цепочка управления отходами из-за пожара развалилась. Одно из важнейших звеньев – сортировочные сооружения – не работают и власти не знают, как долго это продлится.

    Мэр уточнил, что власти разработают несколько сценариев, при которых одни отходы будут утилизироваться одним способом, другие – другим.

    По словам Бенкунскаса, рассматривается вариант, при крайней необходимости, утилизации  мусора на свалках, главное – обеспечить бесперебойный сбор и утилизацию отходов, чтобы горожане не почувствовали изменений.

    Пожар на предприятии Energesman в районе Гарюнай вспыхнул в воскресенье утром. Открытым пламенем горел мусор, здание было пустым, площадь пожара составила около 7,5 тыс. кв. м.

    Правоохранительные органы начали досудебное расследование по факту возможных нарушений экологических норм и эксплуатации опасных объектов.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, еще одним городом, пострадавшим из-за мусора, стал британский Бирменгем. Там бастуют мусорщики, из-за чего уборка мусора застопорилась на дни и недели, а по улицам стали бегать огромные крысы, размером с кошку.

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    29 апреля 2025, 13:07 • Новости дня
    Медведев назвал бредом заявления о том, что Россия может напасть на Европу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сообщения о возможной российской атаке на европейские страны – это бред, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Разговоры о том, что, по сути, Россия каким-то образом пытается напасть на Европу, – это бред, конечно. <…> [Президент] Владимир Владимирович [Путин] справедливо назвал это "пугалкой для бюргеров", просто чтобы они себя чувствовали в постоянном напряжении», – заявил Медведев, передает ТАСС.

    Он отметил, что подобные высказывания помогают европейским политикам, таким как будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, проводить им нужный курс, в том числе на продолжение боевых действий в отношении ВС России.

    Также Медведев заявлял, что действующее украинское руководство является «омерзительным наследником» гитлеровского фашизма.

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    30 апреля 2025, 08:57 • Новости дня
    В Белом доме заявили о передаче под контроль Европы помощи Украине

    Советник по нацбезопасности Уолтц сообщил о передаче под контроль ЕС помощи Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Белый дом считает, что дальнейшая поддержка Украины должна координироваться европейскими странами, а не американской стороной, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц.

    Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что США намерены передать руководство будущей поддержкой Украины европейским странам, передает РИА «Новости».

    В интервью изданию New York Post он подчеркнул: «Мы дали понять, что помощь Украине в будущем должна осуществляться под руководством Европы».

    Газета New York Times со ссылкой на сторонников Киева в Конгрессе писала, что власти США не обсуждают отправку новых пакетов военной помощи после исчерпания текущих ресурсов.

    Ранее официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США готовы выйти из переговоров по Украине, если не будет достигнут прогресс.

    Дональд Трамп отложил вопрос выхода США из переговоров по Украине на две недели.

    Аналитики The Wall Street Journal отметили, что потеря американского арторужия и дефицит личного состава ВСУ могут в ближайшие месяцы лишить украинских военных возможности удерживать линию фронта.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз продолжает поддерживать киевские власти, поскольку считает отказ от этого признаком собственной стратегической несостоятельности.

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    30 апреля 2025, 20:32 • Новости дня
    Захарова осудила угрозы Еврокомиссии Вучичу за поездку в Москву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления Еврокомиссии о последствиях визита президента Сербии Александра Вучича в Москву 9 мая.

    Дипломат назвала подобные действия Запада «бандитизмом» и «шантажом», подчеркнув, что Еврокомиссия использует методы, похожие на действия мафии и преступников.

    В своем Telegram-канале Захарова заявила: «Что это за "черные метки", которые Запад раздает в виде неких предупреждений? Так действовали пираты, так действует мафия, так действуют шантажисты и преступники, так действуют террористические ячейки».

    Захарова также раскритиковала Еврокомиссию за грубое отношение к потенциальным членам Евросоюза, отметив, что если такие методы применяются до вступления, то после членства ситуация может только ухудшиться.

    Напомним, Еврокомиссия предупредила Сербию о том, что визит президента страны Александра Вучича в Москву на День Победы может осложнить переговоры по вступлению в Евросоюз.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова назвала проявлением европейского нацизма планы ЕС запретить лидерам стран приезжать в Москву на 9 Мая.

    Вучич заявил, что он не изменил своего решения посетить Москву 9 мая, несмотря на значительное политическое давление, которое оказывается на него извне.

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    30 апреля 2025, 08:29 • Новости дня
    Китай пригрозил США «борьбой до конца» в тарифной войне

    Глава МИД Китая Ван И заявил о готовности Пекина идти до конца в тарифной войне

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин готов продолжать торговое противостояние с США, если Вашингтон не прекратит политику ужесточения тарифов, заявил глава МИД КНР Ван И.

    По его словам, Пекин не намерен уступать, но будет сражаться до конца. Он также заявил о готовности Китая вести диалог, но для этого необходимо «уважать друг друга как равные», передает ТАСС.

    Ван И уточнил, что Китай защищает не только собственное национальное достоинство, но и светлое будущее мира. Министр призвал страны БРИКС поддерживать основные нормы международных отношений, защищать многостороннюю торговую систему и работать над более справедливой системой глобального управления.

    Он отметил, что после того как США начали «размахивать тарифной дубиной по всему миру», международное сообщество должно определиться, готово ли оно «вернуться в джунгли, где сильный поедает слабого», или поддержит многополярный мир. Сейчас суммарные американские пошлины на китайские товары достигают 145%, а КНР в ответ с 12 апреля повысила тарифы на американские товары до 125%.

    Ранее крупные американские ретейлеры инициировали возобновление регулярных поставок продукции из Китая, несмотря на новые взаимные торговые пошлины.

    Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что тарифные и торговые войны угрожают стабильности глобальной экономической системы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Китай сейчас избавляется от американских энергоресурсов.

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    30 апреля 2025, 11:29 • Новости дня
    Politico: ЕС смирился с доминированием США в технологической сфере

    Tекст: Ирма Каплан

    Эскалация торговой напряженности и нарастание гибридных угроз заставили ЕС представить свою Международную цифровую стратегию для Европы, однако разрыв с доминирующими в секторе игроками нереалистичен, пишет Politico.

    Проект Международной цифровой стратегии для Европы сигнализирует о том, что разрыв связей с доминирующими в техносфере странами, среди которых США, Китай, Япония, Южная Корея и Индия, нереалистичен, а сотрудничество останется значимым по всей технологической цепочке создания стоимости, пишет Politico, в распоряжении которой оказался документ.

    После возвращения в Белый дом Дональда Трампа Европа обеспокоилась по поводу суверенитета над фундаментальными технологиями, включая социальные сети и облачные сервисы, а также по поводу возможности доступа правоохранительных органов США к данным, обрабатываемым вездесущими гигантами Amazon, Microsoft и Google, отмечает газета.

    «ЕС имеет мало свежих идей для восстановления Европы как серьезного игрока в глобальной технологической гонке, даже несмотря на то, что реагирование на новую трансатлантическую реальность становится главным приоритетом в Брюсселе», – говорится в материале.

    В черновике европейской цифровой стратегии отмечается, что технологическая конкурентоспособность является экономическим и безопасным императивом для всех, кто стремится к прочному богатству и стабильности.

    Также в документе предлагается создание стратегических технологических альянсов со странами-единомышленниками, чтобы объединиться в исследованиях и создать более широкие деловые возможности для компаний.

    Кроме того, в Брюсселе набирает обороты идея Eurostack – промышленного плана по освобождению от технологического доминирования США.

    «Проект стратегии поддерживает международное взаимодействие в таких критически важных технологиях, как квантовые технологии и чипы, поскольку растущая сложность цепочек поставок полупроводников и геополитическая неопределенность требуют индивидуального подхода, специфичного для каждой страны», – поясняет газета.

    Politico отмечает, что стратегия ЕС сочетает два противоположных стремления: протекционизм и сотрудничество с технологическими гигантами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские технологические компании предложили превратить Гренландию в «город свободы» для развития инноваций с минимальным государственным регулированием.

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    30 апреля 2025, 21:42 • Новости дня
    В Европарламенте заявили о снятии санкций Китаем с пяти депутатов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Китайская сторона намерена снять санкционные ограничения, ранее введенные против пяти депутатов Европейского парламента, заявили в ЕП.

    Китай решил отменить санкции как против самих депутатов, так и против их семей, передает ТАСС со ссылкой на заявление Европарламента.

    Имена депутатов не сообщаются, также не указывается, по какой причине в отношении них вводились рестрикции.

    В ноябре Кая Каллас, будучи кандидатом на пост главы европейской дипломатии, заявляла, что намерена противостоять России и Китаю, а также поддерживать Украину.

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