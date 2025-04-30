В ЕС заявили о плане «Б» по санкциям против России при выходе США из переговоров

Глава дипломатии ЕС Каллас заявила о плане «Б» по санкциям против России

Tекст: Вера Басилая

Кая Каллас в интервью Financial Times рассказала о существовании у Евросоюза резервного плана по поддержанию санкционного режима против России. По ее словам, такой шаг может понадобиться, если Венгрия заблокирует продление экономических санкций ЕС в июле или если США выйдут из переговоров по Украине, передает РИА «Новости».

Каллас отметила, что Брюссель по-прежнему сосредоточен на сохранении согласия всех стран ЕС в вопросе санкционной политики.

Глава дипломатии ЕС также добавила, что продолжаются консультации с Вашингтоном и другими партнерами для гарантии сохранения санкционного режима. При этом Каллас признала, что в случае ухода США Европе будет сложнее компенсировать недостаток военной помощи Украине.

Ранее власти Венгрии начали формировать альянс стран Европейского союза с целью добиться отмены санкций против России.

Венгрия отказалась поддержать новые санкции ЕС против России, несмотря на давление со стороны ряда европейских коллег и Украины.

Ряд стран ЕС разрабатывают способ принять санкции против России без одобрения со стороны Венгрии.