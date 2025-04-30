Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.9 комментариев
В ЕС заявили о плане «Б» по санкциям против России при выходе США из переговоров
Глава дипломатии ЕС Каллас заявила о плане «Б» по санкциям против России
Евросоюз готовит план «Б» для усиления давления на Россию в случае ухода США с переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью изданию Financial Times.
Кая Каллас в интервью Financial Times рассказала о существовании у Евросоюза резервного плана по поддержанию санкционного режима против России. По ее словам, такой шаг может понадобиться, если Венгрия заблокирует продление экономических санкций ЕС в июле или если США выйдут из переговоров по Украине, передает РИА «Новости».
Каллас отметила, что Брюссель по-прежнему сосредоточен на сохранении согласия всех стран ЕС в вопросе санкционной политики.
Глава дипломатии ЕС также добавила, что продолжаются консультации с Вашингтоном и другими партнерами для гарантии сохранения санкционного режима. При этом Каллас признала, что в случае ухода США Европе будет сложнее компенсировать недостаток военной помощи Украине.
Ранее власти Венгрии начали формировать альянс стран Европейского союза с целью добиться отмены санкций против России.
Венгрия отказалась поддержать новые санкции ЕС против России, несмотря на давление со стороны ряда европейских коллег и Украины.
Ряд стран ЕС разрабатывают способ принять санкции против России без одобрения со стороны Венгрии.