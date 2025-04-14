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Венгрия отказалась поддержать новые санкции ЕС против России
Сийярто: Венгрия не поддержит санкции ЕС против России в области энергопоставок
Венгрия не будет поддерживать новые санкции ЕС против России в области поставок энергоносителей, даже несмотря на давление со стороны ряда европейских коллег и Украины, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто после встречи в Люксембурге с коллегами из стран ЕС заявил о позиции своей страны по вопросу введения новых санкций Европейского союза против России. На заседании обсуждался проект 17-го пакета санкций, который предполагал ограничения на поставки российских энергоносителей и атомной промышленности, передает ТАСС.
Министр подчеркнул, что Украина активно требовала ввести санкции против российских энергетических поставок. Эта позиция активно поддерживалась несколькими странами ЕС. Однако Венгрия категорически не намерена присоединяться к такого рода ограничениям. «Мы ясно дали понять, что никоим образом не поддержим это», – заявил Сийярто в интервью венгерским СМИ, которое транслировалось по телеканалу М1.
5 апреля глава МИД Эстонии Маргус Цахкна предложил лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе для предотвращения раскола объединения, а также за сотрудничество с Россией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии начали формировать альянс стран Европейского союза с целью добиться отмены санкций против России.