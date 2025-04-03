Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.0 комментариев
Чиновника из Москвы объявили в международный розыск по делу о взятке
Чиновника из Москвы объявили в международный розыск по делу о взятке от Портнягиной
Заместитель начальника управления строительства префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы объявлен в международный розыск.
Он подозревается в получении взятки в размере 300 тыс. рублей от супруги бизнесмена Дмитрия Портнягина, сообщили в прокуратуре Московской области, передает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что деньги были переданы 27 февраля 2022 года через посредников. Взамен чиновник должен был проигнорировать свои служебные обязанности по сносу незаконной постройки на улице Образцова. Против него возбуждено отдельное уголовное дело.
Ранее в отношении супруги предпринимателя Дмитрия Портнягина Екатерины прекратили уголовное дело. В октябре 2024 года самому бизнесмену, обвиняемому в неуплате налогов и отмывании денег, сменили домашний арест на запрет определенных действий.