С обвиняемого в неуплате налогов бизнесмена Портнягина сняли домашний арест

Эксперт объяснил, почему Яндекс скрыл на своих картах военные объекты Израиля

Эксперт Полунин: Израиль скрывает военные объекты на электронных картах с 1997 года

Tекст: Татьяна Косолапова

«Я не военный эксперт, но, судя по всему, российским спецслужбам имеет смысл обратиться к Яндексу с требованием скрыть какие-то критические объекты. Понятное дело, что сработает такое только с Яндексом, зарубежные сервисы, возможно, проигнорируют запрос, но в любом случае попробовать стоит», – говорит Полунин.

Он объяснил, почему на «Яндекс.Картах» скрыты израильские военные объекты. «Израиль является воюющей страной, находящейся под угрозой террористических актов со стороны ближайших соседей. И поскольку спецслужбы Государства Израиль рассматривают это как потенциальную угрозу, они пролоббировали соответствующую поправку еще в 1997-м. Другие страны могли бы заняться тем же самым, однако по какой-от причине не видят в этом смысла», – рассказал эксперт.

По его словам, российские органы власти также могли бы обратиться к картографическим сервисам с задачей скрыть военные объекты. Но прежде необходимо решить, насколько это действительно необходимо. «Если будет сделан вывод, что подобная информация наносит ущерб государственной безопасности, то необходимо выстроить диалог с картографическими сервисами для устранения этой угрозы. Существует огромное количество международных площадок, где различные страны вырабатывают подходы к решению подобных проблем», – считает Полунин.

Ранее в СМИ обратили внимание на то, что сервис «Яндекс.Карты» не скрывает ключевые объекты российских Вооруженных сил. При этом важнейшие военные объекты Израиля на картах сервиса рассмотреть невозможно.

