Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления новых революционеров? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.0 комментариев
С обвиняемого в неуплате налогов бизнесмена Портнягина сняли домашний арест
Предпринимателя Дмитрия Портнягина, обвиняемого в неуплате налогов и отмывании денег, отпустили из-под домашнего ареста по решению Тверского суда Москвы.
Портнягину изменили домашний арест на запрет определенных действий до 10 декабря, передает ТАСС со ссылкой на решение суда.
Бизнесмен заявил, что выплатил 188 млн рублей долга перед государством. При этом основная сумма долга была погашена за восемь месяцев до возбуждения дела.
В апреле сообщалось, что Портнягин якобы пожертвовал 45 млн рублей на нужды участников СВО.