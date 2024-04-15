Подозреваемый в неуплате налогов Портнягин пожертвовал 45 млн рублей для бойцов СВО

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе выступления в суде, где рассматривается вопрос о домашнем аресте Портнягина, Грицков сообщил, что благотворительная деятельность блогера «носит системный характер», передает ТАСС.

По словам адвоката, Портнягин пожертвовал 45 млн рублей на нужды участников специальной военной операции, оплачивал строительство школ, жертвовал на нужды детей, в том числе в новых регионах.

Портнягин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере» и «Легализация приобретенных другими лицами преступным путем денежных средств в особо крупном размере», он частично признал свою вину. Его супруге также присвоен статус подозреваемой.

По версии следствия, блогер уклонился от уплаты налогов, а затем скрыл их от контрольных органов, в этом и выразилась легализация средств.

Накануне стало известно, что блогера Портнягина заподозрили в нарушениях по двум статьям УК.